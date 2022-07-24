香港隊　陳嘉豪上演地標戰　東亞盃不敵南韓

香港足球代表隊周日（24日）於「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）次輪賽事，在豐田體育場挑戰力爭4連霸的南韓。港隊今場有門將陳嘉豪上演「大港腳」地標戰，以及中超兵陳俊樂復任正選，但面對陣容大幅度輪換的南韓，仍以0比3落敗，今屆「東亞盃」錄得兩連敗。

門將正出現傷患潮的港隊，今場由上演大港腳首騷的陳嘉豪把關，一對中堅繼續由隊長謝家強夥拍勞烈斯，陳俊樂復任正選，與胡晉銘、黃威坐鎮中場，安永佳及孫銘謙負責在前線攻堅。至於南韓一如賽前所料大幅度輪換，11人皆非上場正選，權景元、曹圭成及羅相浩等主力先列後備，李在益、姜成鎮、曹永旭等年青球員擔任正選。

港隊上場雖然6球大敗予日本，但今場繼續逼搶踢法，3分鐘黃威前場截得對方腳下球，禁區外快腳施射但力度欠奉，被門將宋範根接實。南韓之後站穩陣腳，9分鐘洪喆左路斬中， 曹永旭頭槌頂不中目標。17分鐘南韓率先打開紀錄，姜成鎮遠射省中港隊球員，皮球彈高後笠過門將陳嘉豪，再擦楣底入網，領先1比0。

2分鐘後港隊隨即反撲，羅梓駿右路斬入禁區，但安永佳頭槌卻無功而還。港隊攻勢愈見入肉，39分鐘胡晉銘將皮球逗入禁區，勞烈斯第一時間起腳，再次未能射破宋範根十指關。上半場尾段，隨着門將陳嘉豪以面擋出金紋奐的勁射，港隊半場僅落後0比1。

易邊後南韓為擴大領先優勢，繼續全力搶攻，姜成鎮右路推大位後起腳，門將陳嘉豪一抱入懷。57分鐘金鎮圭右路開出角球，宋敏圭射門卻中柱彈出。港隊之後換入簡嘉亨及鞠盈智，希望收復失地，不過74分鐘再失一球，洪喆接應隊友長傳，禁區內窄角度勁射得手，為南韓領先2比0。

落後兩球的港隊未有放棄，77分鐘孫銘謙左路傳中，但簡嘉亨頭槌未有太大威脅。比賽尾段港隊再換入余在言、徐宏傑及杜馬思，但86分鐘對方守將洪喆後上助攻，姜成鎮尾柱插水式飛頂為南韓錦上添花，最終港隊以0比3不敵南韓，周三（27日）最後一場將會硬撼中國，力爭在「東亞盃」取得首勝，而南韓則豪取兩連勝。