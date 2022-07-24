香港隊　對南韓勇於逼搶　安帥：埋門有待改善

香港足球代表隊周日（24日）於「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）硬撼南韓，結果以0比3落敗。賽後主帥莊恩安達臣對比賽作出評價，認為港隊表現比上場有進步，但在進攻方面則有待改善。

首戰大敗予日本後，港隊今場面對南韓，繼續採取前場逼搶戰術，雖然最終仍以3球落敗，但安帥賽後不忘大讚球隊在戰術執行有進步：「港隊向好嘅方面行前一大步，尤其喺戰術運用方面，我哋為南韓製造唔少麻煩，雖然對手佔控球優勢，但我哋防守得好出色，冇畀到對手太多機會。我哋喺前場多次成功逼搶，攞到唔少進攻機會，但我哋知道喺前線，尤其埋門方面需要做得更好。」

安帥提到換邊後，港隊一度令對手難以組織攻勢，對於防守表現有改善，這位挪威教頭直言感到驕傲：「下半場球員跑動積極，落足力去搶波，一度令南韓呢支亞洲其中一支最強球隊，製造唔到進攻機會，最後輸多兩球係好唔好彩。」安帥再次指出球員因過去一季本地聯賽腰斬，而缺乏恆常比賽鍛鍊，嚴重影響球員狀態：「球員要適應呢啲高強度比賽係唔容易，希望遲啲聯賽重開後，球員狀態可以有改善。」

安帥相信經過與日韓兩支強隊交手，有助港隊明年出戰「亞洲盃」決賽周時，能夠更好地應付相同級別對手。