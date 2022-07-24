香港隊　球迷戲院睇波　喜見港隊逼搶有進步

出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的香港足球代表隊，周日（24日）於日本豐田體育場硬撼南韓，足總同日於銅鑼灣時代廣場一間戲院舉行睇波活動，吸引超過200名球迷到場為港隊打氣。

港隊於「東亞盃」第二輪賽事要面對強敵南韓，繼早前「亞洲盃」外圍賽之後，足總再於戲院舉辦睇波活動，邀請許以心及黃曦桐兩位香港女子足球代表隊球員出席，分享早前赴新加坡踢友賽的經歷，更與現場球迷大玩抽獎遊戲。超過200名的港隊球迷是日現身戲院睇波，不少人穿起港隊球衣，齊齊發揮第12人力量。

今場對手實力強勁，但港隊開局依然堅持採取前場逼搶戰術，每次成功搶下球權，現場球迷都報以熱烈掌聲和歡呼聲，即使在港隊落後情況下，「We Are Hong Kong」的打氣聲仍多次響徹整個戲院。

雖然最終港隊以0比3落敗，惟仍有球迷認為港隊表現比上場有進步，其中與一班好友來戲院觀戰的張先生，就對港隊逼搶發揮感滿意：「我覺得比數唔重要，更重要係港隊全場逼搶好咗，奈何對手實力係更高，但港隊喺戰術運用上係比上場有進步。」這位球迷亦點名稱讚今場為港隊把守最後大關的陳嘉豪，認為這位首次為大港腳上陣的門將，表現可圈可點。