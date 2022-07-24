丹尼爾加盟壯聲勢　普馬斯硬淨下盤抵玩

周一(25日)朝早墨超帕丘卡主場鬥普馬斯，帕丘卡係上季次階段常規賽冠軍及季後賽亞軍，今季亦延續強勢，但今場對手普馬斯係佢哋剋星，加上普馬斯剛宣布簽入巴西國腳丹尼爾，雖然呢位39歲老將今場未必上陣，但都有助提升士氣。睇番兩隊近7次交手，普馬斯未輸過，帕丘卡讓半一，寧捧普馬斯下盤。(周一早上8時開賽)

帕丘卡上季以5分優勢稱霸次階段常規賽，攻守數字都係聯賽最佳，季後賽亦食住個勢殺入決賽，可惜最終以0比2不敵另一勁旅阿特拿斯，屈居亞軍。今季帕丘卡捲土重來，頭兩仗分別擊敗克雷塔羅及藍十字，上仗主場1比1賽和FC馬薩特蘭大意失分，錯失登上榜首機會。

至於上季次階段常規賽排11位無緣季後賽嘅普馬斯，今季開局演出平穩，頭兩仗分別打和迪祖亞拿同利昂，上仗主場1比0小勝尼卡沙順利開齋，頭3仗一勝二和全部有波入，踢法硬淨之餘火力亦有保證，今仗繼續搶到分唔奇。

近7次對帕丘卡不敗

睇番對賽往績，普馬斯近7次交鋒全部不敗，即使上季次階段帕丘卡表現神勇，對住普馬斯都要輸0比2，甚有格食格味道，今場普馬斯受讓，必撐下盤。