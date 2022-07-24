東亞盃　日本悶和中國　錯失奪冠主導權

「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）周日（24日）次輪尾場賽事，由東道主日本主場迎戰中國。日本隊今場派出宮市亮、橋本拳人等主力出擊，但前線不斷錯失入球機會，最終只能以0比0悶和中國，下場對南韓需要取勝才能奪冠。

日本今場陣容作出不少調動，門將起用大迫敬介，谷口彰悟、山根視來先列後備，改以佐佐木翔、中谷進之介鎮守後防，主力橋本拳人、野津田岳人及宮市亮悉數復任正選。而中國有韓佳奇把守最後一關，譚龍、蔣光泰兩位「超齡球員」繼續擔正，戴偉浚負責坐鎮中場。

日本為重奪「東亞盃」冠軍，今場不容有失，開賽初段已主動搶攻，橋本拳人接應脇坂泰斗罰球傳中，射門被對方門將韓佳奇橫身撲出。16分鐘野津田岳人橫傳，脇坂泰斗禁區外遠射可惜僅僅斜出。上半場尾段森島司頭槌無功而還，半場兩隊踢成0比0。

易邊後日本繼續主導形勢，53分鐘錯失黃金機會，脇坂泰斗篤前，細谷真大禁區內擺脫蔣光泰後，可惜一射高出。4分鐘後細谷真大推順後再次起腳，但未能考驗門將韓佳奇。日本隨後換入町野修斗、相馬勇紀等加強攻力，但81分鐘後防卻出現險象，朱辰杰接應蔣光泰頭槌二傳，無人看管下射門高出。日本隨後依然圍攻不果，最終只能以0比0悶和中國，暫時僅取得1勝1和，以4分排在次名，周三（27日）需要擊敗目前兩戰全勝的南韓，才能力壓「太極虎」奪冠。