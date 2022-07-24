發掘下一個黃澤林！網球明日之星計劃30周年有新招

香港網球總會於周日（24日）宣布，Oakley會冠名贊助香港網球明日之星計劃，並於九龍仔公園的香港網總網球中心舉行活動啟動禮，前香港殘奧代表蘇樺偉及前香港網球代表陳泳悠亦有出席活動。

香港網球明日之星計劃為香港網球總會標誌性訓練項目， 一直為5至12歲初學者提供網球訓練計劃，計劃分5個階段推行，每年以「潛能挑戰日」為頭炮活動，活動提供免費課程讓有興趣的小朋友初嘗網球樂，之後會有三個階段的訓練課程；分別為第一階段教授基本知識；第二階段教授較深入的技術訓練，第三階段則會教授與比賽相關的知識，全面培育並發掘本地有潛質的青少年球員。

活動於今年踏入30周年，香港網球總會會長莫君逸先生對於能得到贊助感到高興：「我們很高興能夠得到Oakley的支持，攜手舉辦此旗艦訓練項目。30年以來，香港網球明日之星計劃為逾萬名小朋友提供學習網球運動的機會，培養他們 對網球的興趣，同時亦讓我們發掘有潛質的網壇生力軍。前本港首席女子網球手陳詠悠孩童時亦 曾參加此計劃，藉此踏上首席球員之路，並曾代表香港出戰多項國際賽事，充份凸顯出此旗艦訓練項目的重要性。我們期望藉着與Oakley的合作，縱深化推廣網球運動，冀擴大計劃規模讓更多人受惠。」

周日亦舉行「潛能挑戰日」，讓5-12歲未接觸過網球的小朋友體驗網球樂趣，費用全免。現場備有遊戲攤位並送出一系列小禮物予參與的大人小朋友，包括由Oakley送出的精美毛巾及保溫瓶。所有參賽者更可免費獲得Dunlop球拍一支及獲頒發證書