西甲勁旅巴塞隆拿近期透過2次變賣資產，令球會財政逐步穩定，轉會市場上亦意外成為大贏家。據報巴塞已經同西維爾達成協議，將以6,000萬歐元簽入法國中堅祖利斯古迪，再一次喺車路士口入面搶走獵物，呢位23歲新星喺周一(25日)熱身賽並冇為西維爾上陣，為加盟巴塞做準備。

因財政問題受到財政限制嘅巴塞，今夏已經簽入拉芬夏比洛尼、羅拔利雲度夫斯基、基斯爾同安達斯基斯坦臣等球星，今次佢哋出價5,000萬歐元，另加1,000萬歐元獎金條款，雖然出價低於車路士嘅6,500萬歐元，但巴塞就答應「一炮過」全額支付，而唔係車路士嘅分期付款，最終獲西維爾接納，祖利斯古迪將會簽約4年。

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車路士同巴塞今夏轉會市場多次「埋牙」，結果係巴塞大獲全勝。車路士月初力斟巴西翼鋒拉芬夏比洛尼，開價6,500萬歐元已獲列斯聯接納，但拉芬夏就一心要去巴塞，結果等到巴塞籌錢成功，一出手就成功截劫；法國翼鋒奧士文尼迪比利，原本亦係車路士希望自由身引入嘅球員，但呢位球星最終亦選擇續約巴塞。

除此之外，巴塞更想挖角車路士後防雙星艾斯派古達同馬高斯阿朗素，但目前就轉會費問題拉鋸，車路士周日(24日)熱身賽吞阿仙奴4蛋後，領隊杜曹就唔點名批評有球員「個心已經唔喺車路士身上」，矛頭直指艾斯派古達同馬高斯阿朗素。值得一提，丹麥中堅安達斯基斯坦臣，今夏亦拒絕續約車路士，自由身加盟巴塞。