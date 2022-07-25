亞冠盃　基爾頓成分組賽最佳中場之一

亞洲足協（AFC）綜合多項數據後，周日（24日）在官方網站公布「亞冠盃」分組賽階段的最佳8名中場，當中效力傑志的基爾頓亦成功上榜。這名巴西籍球員於分組賽表現出色，更在3項數據位列中場前三名，入選絕對是實至名歸。

由於同組上海海港宣布退賽，傑志今屆分組賽只踢了4場比賽，但基爾頓卻在3項數據位列中場前三名，效率十分驚人。當中51次「一對一成功爭奪（Duels won）」更冠絕中場，而機會創造（chances created）及攔截成功 (tackles won) 方面，基爾頓則以16次、12次排在中場第三名，AFC大讚他在攻守上皆發揮出關鍵性作用。

除此之外，AFC續指在傑志分組賽最後一場對神戶勝利船的生死戰，基爾頓於補時階段助攻巴爾拿頂入追平一球，為球隊搶得重要一分，亦成為「藍鳥」歷史性闖入16強的功臣之一。

至於其餘7名中場則包括效力希拉爾的法拉（Salman Al Faraj）、效力艾沙比的阿比德（Nawaf Al Abed）、效力FC大邱的般奴拉馬斯（Bruno Lamas）、效力孟買城的賈胡(Ahmed Jahouh)、效力浦和紅鑽的松尾佑介 (Yusuke Matsuo)、效力拿薩夫的史坦尼奧謝域（Marko Stanojevic），以及效力巴吞聯的查羅恩拉塔納皮羅 (Pathompol Charoenrattanapirom)。