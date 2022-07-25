田徑世錦賽煞科　瑞典鳥人與尼日利亞欄后大爆發

田徑世錦賽煞科日現世界紀錄！瑞典「鳥人」杜普蘭蒂斯在男子撐竿跳再將個人保持的世績推高，成功跨過6米21，以新世績奪得個人首面世錦賽金牌，而尼日利亞女將阿梅珊（Tobi Amusan）在女子100米欄項目兩度跑出破世界紀錄的時間，並在決賽以超世績的時間勇奪金牌，成為首位在田徑壇擁有世界紀錄的尼日利亞選手。

在美國尤金舉行的田徑世錦賽最後一天比賽，各地名將表現大爆發，東京奧運金牌得主杜普蘭蒂斯以大熱姿態奪標，他輕鬆跳過6米已經壓倒其他對手奪冠，繼續他挑戰6米06打破了塵封了21年的大會紀錄，而這位22歲的新「鳥人」再向世績挑戰，結果成功跳出

6米21將他個人在今年在室內世錦賽所造的世界紀錄再推高1厘米。至於這項亞軍是美國尼遜（Chris Nilsen），成績為5米94，而菲律賓的奧拜納（Ernest John Obiena）則以同一高度，因為第二次試跳成功而居於季席，但創下了亞洲紀錄。

至於去年東京奧運獲第4名的阿梅珊，今屆世錦賽狀態大勇，初賽已跑出破非洲紀錄的12秒40，周六在100欄準決賽跑出12米12的新世界紀錄，打破了夏里遜（Kendra Harrison）於2016年所造的12秒20成績，袋走了10萬美元的破紀錄獎金；而周日她在決賽繼續保持強勢，跑出比新世績更快的12秒06奪冠，首嚐世錦賽金牌滋味，惟當時風速達每秒2.5米，在超風速情況下這個時間未能確認為世界紀錄。至於牙買加的安達臣獲銀牌，而東京奧運金牌得主波多黎各的卡瑪卓則獲銅牌。

隨着新世績誕生，今屆世錦賽亦宣告落幕，東道主美國以13金9銀11銅成為大贏家，埃塞俄比亞以4金4銀2銅居於次席，牙買加則以2金7銀銅排第三，中國以2金1銀3銅位列第五。同時，今屆在女子400米欄、女子100米欄及男子撐竿跳三個項目上刷新了世界紀錄。