港羽隊携兩金凱旋　吳芷柔：叫自己頂埋最後一場

（右起）李晉熙、曾曉昕及吳芷柔，3人為港奪得兩面金牌回港。左一為總教練何一鳴。(鄧文滔攝)

日前於台北羽毛球公開賽，包辦混雙及女雙冠軍的吳芷柔，周一（25日）隨港隊凱旋回港。香港羽毛球隊總教練何一鳴坦言，港隊在今屆比賽取得好成績，證明只要球手付出努力，就可以得到回報。

吳芷柔周日先後夥拍李晉熙及曾曉昕，贏得台北羽毛球公開賽混雙及女雙冠軍，表現大獲好評。港隊完成賽事後，於周一就返抵香港，取得兩面金牌的吳芷柔坦言現有成績比預期好，又表示比賽當日先出戰混雙決賽後，令自己無法以最佳狀態應付女雙決賽，慶幸自己能夠堅持到最後：「出戰女雙決賽之前，我叫自己『頂埋最後一場』，不要放棄，幸好最後也挺過來。」

港隊總教練何一鳴認為港隊的成績相當鼓舞，因為這兩面金牌是得來不易，他指：「有部分賽事要打到關鍵時刻，才能分出勝負，所以取得現時的成績，並非一件相當容易的事。」「何sir」亦大讚3位代表隊成員的表現，對他們的演出感到「欣慰」：「因為平常練習都很辛苦，而他們在決賽取得好成績，就證明了只要付出努力，就可以得到好成績。」

「何sir」又透露由於3位代表隊成員取得突出成績，因此會調整他們的訓練及比賽計劃，並預計在幾個月後，才會再出戰下個比賽。