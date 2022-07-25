黃澤林回顧雙「貫」之旅　盼出戰巴黎奧運

香港網球新星黃澤林（Coleman）今日（25日）在維多利亞公園舉行記者會，分享過往一年連奪美網和澳網青年組雙打冠軍的感受。Coleman特別感謝香港人的支持：「決賽見到過半都是香港人，搖著香港旗熱情打氣，只想贏波報答他們的支持。」

去年美網，黃澤林與法國拍擋Max Westphal贏得青年組雙打冠軍，成為首個揚威大滿貫的香港男球手。他用「奇蹟」形容這段經歷：「我一直想單打走得更遠，沒想到外圍賽輸了，哭過，崩潰過，覺得nothing to lose，不如用盡100%試下雙打，贏到是奇蹟！」

這段奇蹟之旅還有額外收穫，Coleman在美網準決賽力挫Mili Poljicak／Bruno Kuzuhara組合，後者完場後，邀他合作參加澳網雙打——也是這個18歲港將第二個大滿貫冠軍。「當時很多香港運動員都有message我打氣。看見游水、劍擊項目不斷拿獎，很高興自己也能贏下大賽。」

儘管連贏兩個雙打大滿貫，但他更鍾情單打，而今年溫網打入單打8強，是其最深刻的回憶。「之前最叻都是16強！」Coleman笑得帶點孩子氣。「今年溫網16強對上隊友（Peter Privara），平時一起練習，很清楚對方球路。幸好現場9成9都是我的支持者！」刷新生涯最佳成績後，他還碰見拿度網球學院的「校長」拿度，後者一句「恭喜你，我一直有關注你的比賽」，讓Coleman受寵若驚：「他是傳奇，很開心、很自豪可以得到他的肯定。」

離鄉背井一年，總算捧著兩個獎盃凱旋。Coleman憶述完成隔離，與母親相見，兩人都忍不住落淚：「在歐洲時，我們已盡量每日傾電話，但始終有時差。很多謝家人一直愛我，支持我做喜歡的事。」他笑稱回港後，幾乎每餐都是飲茶、叉燒飯，也把握時間逛逛商場，感受香港的高樓大廈。不過，他下月中便會回西班牙，準備月底展開的美網，也是他在青年組的「最後探戈」，其後會赴台參加台維斯盃。目前世界排名964的他，長遠而言，盼提高排名，亮相2024年巴黎奧運。

香港網球總會會長莫君逸認為，Coleman的佳績為香港網壇發展注入強心針，稱網總正積極籌辦ATP分站賽事，目標是在2024年假維園或啟德體育園舉行。