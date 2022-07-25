曼聯小將遲到遭坦哈格封殺 可能係新C朗

曼聯結束遠東行返程，有隨隊記者為今次集訓做總結，爆出有隊員竟然唔怕死兩次練波遲到，結果遭坦哈格封殺，今次遠東集訓4場熱身賽無緣上陣，睇番今次無份落場球員只得3人，就係「新C朗」加拿祖Garnacho Ferreyra，其餘兩人係青訓門將。

前幾任曼聯領隊管治下，紀律一直鬆散，練波遲到只是小事，球員想請假就請假，就算唔請假私自離隊都時有發生，工作人員亦經常徹夜尋歡，如一盤散沙，不過坦哈格上任後風氣徹底改變，細微到練波遲到都不能容忍。

隨隊記者安迪米頓報道，當初坦哈格列出紀律規條，球員同用餐同休息，嚴禁遲到等命令，各大傳媒食晒花生等睇戲，認為無法執行，但今次遠東行所見，他發現坦哈格係認真嘅，各隊員都嚴格遵守規定，不敢越雷池半步。

在集訓期間，安迪米頓紀錄到有1位曼聯球員2次練波遲到，結果被坦哈格用來祭旗，該球員遭到封殺，兩星期集訓4場熱身賽未獲派上陣，撇除兩位青訓門將，此行未獲上陣機會嘅只有「新C朗」加拿祖。

安迪米頓引述坦哈格原話：「訓練要求紀律性，如果訓練都可以將就，比賽就不可能嚴謹，球員可能唔高興，但都係為佢哋紀正，亦係為咗球會長期紀律。」