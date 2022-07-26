「足動校園體驗計劃」理文造訪宣基小學

香港足球總會主辦，2021至22年度「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點項目「足動校園體驗計劃」，本月16日來到將軍澳尚德邨的基督教宣道會宣基小學，由理文助教曾昭達帶領4位球員，親自向小學生教授足球技巧。 ■圖／文：鄧文滔

是次活動為第5波疫情以來，首次有球隊職球員親身到訪學校。雖然當日天氣炎熱，仍無阻一眾同學在操場揮灑汗水的熱情。理文助教「達Sir」曾昭達，聯同球員李康廉、曾錦濤、亞哥斯達及許可臻5人到場後，先向在場超過30位足球小將作出分享，包括透露新季展望等，當中「康廉」提到理文設有不同年齡的梯隊，呼籲同學加入，同學們亦相當專心聆聽。

在正式練習前，同學們在「達Sir」和4名球員的帶領下分成4行，先進行輕鬆熱身，小球員之後就分成4組開始練習，各位球員亦作出「全方位」教學，「康廉」負責盤球技術，曾錦濤教授他們傳球技巧，而亞哥斯達及許可臻則協助學生練習射門。

在球員的悉心指導下，一眾同學仔樂在其中，十分投入參與每個環節，不少學生更施展「衝力射球」射破亞哥斯達及許可臻把守的大門，「康廉」更親身成為同學們的「障礙」，要他們盤扭避過自己。

活動踏入尾聲，進入最激烈的「鬥波」環節，同學先分成3隊，輪流與理文職球員比賽，「達Sir」親自落場擔任門將，場邊的同學亦熱切地為場上的球員打氣，場面熱鬧非常，當中亞哥斯達大展腳下功夫，從後場推上前場起腳破網。最終活動在理文球員向同學送上紀念品，並為他們簽名後，圓滿結束。

李康廉：從小訓練有助踏上職業路

理文「老大哥」李康廉在活動後表示，很開心能夠到學校推廣足球，又認為小朋友從小開始踢足球，長遠可助他們與職業足球接軌：「當小朋友在8至10歲時不斷通過訓練學習，不要怕失敗，不斷嘗試去完成某個動作，做得多就自然成為一個習慣。日後有機會參與職業賽事時，他們就可以在場上，應用青年軍時期學到的東西。」

基督教宣道會宣基小學副校長黃玉琴笑言，同學在活動期間，比平常更積極踢足球，又對這項運動為小朋友帶來的影響，給予高度評價：「學生們平常都有練習，不過球員親身指導及分享，大大提升學生的信心，以及投入度和積極性。」

身為理文Ｕ10成員的林奕朗，是其中一位表現突出的學生，他最喜歡比賽環節，因為可以與一隊成員切磋。另一小球員李穎生亦對於與理文職球員「鬥波」感到十分興奮：「我最喜歡的環節是比賽，因為與球員及教練比賽，可以學得更多。」

優良學習環境 提倡均衡發展

位於將軍澳尚德邨的基督教宣道會宣基小學，由宣道會香港區聯會主辦，並於1998年創校，以宗教為辦學根基，致力為學生提供優良的學習環境，從而令學生在全方位成長，達致德、智、體、群、靈、美均衡發展。

學校為了發展學生各方面的潛能，設有多支運動校隊，包括足球、籃球、羽毛球及游泳等，並由體育老師或教練選拔後，推薦學生參加。