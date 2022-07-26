C朗請假3周後重返曼聯　會面坦哈格定去留

C朗拿度轉會鬧劇邁向結局篇！據英國傳媒報道，曼聯開操後已請假超過3星期嘅C朗，已由葡萄牙飛返曼徹斯特，目前未知佢會唔會出席周二(26日)嘅練習，但就會同領隊坦哈格會面商討去留問題。曼聯仍然堅持C朗係球隊計劃重要部份，但呢位37歲老將就去意已決，今次會面將令發展有更明顯方向。

曼聯完成亞洲、澳洲熱身之旅後，大軍已經飛返英國備戰新球季，全隊周一(25日)獲准休息後周二復操，《The Athletic》報道C朗亦都由葡萄牙飛去曼徹斯特會合，球會視C朗歸隊為積極訊號，不過C朗會唔會參加操練仍然係未知之數，佢喺過去3個星期以「家庭理由」請假期間，一直喺葡萄牙單獨練習。

自C朗提出轉會要求後，佢同坦哈格從未進行溝通，今次會面將係兩人直接交換諗法嘅機會。職業生涯從未踢過歐霸盃嘅C朗，一直想轉投另一隊可以踢歐聯嘅球隊，經理人佐治文迪斯努力向各大豪門聯繫，但車路士、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門等球會都冇意思收購，近日盛傳馬德里體育會係可能目的地。

曼聯方面，消息人士指球隊對留低C朗有信心，坦哈格喺集訓期間多次強調曼聯冇興趣賣走C朗，甚至暗示會考慮啟動C朗合約中續約1年條款。曼聯今個夏天已簽入杜維爾馬拉西亞、基斯甸艾歷臣同利辛度馬天尼斯3名新兵，希望向C朗展示球隊加強實力嘅決心。