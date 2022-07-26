艾卡華斯創新高入世界Top5　成拿度之後最年輕球手

西班牙新星艾卡華斯在網壇再寫歷史，周一在最新世界排名跳升至第五位，19歲的他是繼拿度之後成為登上球壇Top5的最年輕球手。

今年大爆發的艾卡華斯，本季已取得四項單打錦標，包括邁亞密及馬德里大師賽，雖然在周日的漢堡網賽屈居亞席，但無阻他在世界排名繼續攀升至個人新高，更以19歲之齡成為史上第二位位列世界Top5的最年輕球手；而其偶像兼同胞拿度則於2005年以18歲之齡躋身世界前五。「對我來說很有意義，我每天努力地爭取每個夢想，一小步一小步達到夢想。」

其實艾卡華斯原本有機會在今期世界排名登上第4位，惟在漢堡決賽落敗，但相信他要挑戰第4，絕不困難，目前只距離第4位的西西帕斯僅150分。「世界前五已經是很奇妙，我會繼續向前爭取第一。」這位被視為拿度接班人的年輕新星，2021年5月位列世界100位，至年尾已彈上31，而今年5月已經排名第6，「這是比我預期來得快，但我一直在努力。」他下個比賽將是周三展開的克羅地亞網賽。

由於剛過去的溫網不計算分數，世界「一哥」仍是俄羅斯的麥維迪夫，而正在養傷的德國名將沙華列夫則居次席，今年連贏澳網及法網的拿度則排第3位；至於剛捧走溫網的塞爾維亞球星祖高域則跌落第7。