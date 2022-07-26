小球陣容鬥射鬥剷籃　南青康仁福建全力爭勝

甲一聯賽周二(26日)晚在灣仔修頓場館上演，尾場原定由東方龍獅對建龍飛馬，因前者有數名球員確診新冠肺炎，導致比賽延期，改為南青對康仁福建。儘管南青外援麥洛連離隊，但勝在板櫈深度十足，灑起「三分雨」來足以掀翻戰局；相對而言，福建較依賴球星發揮，王牌徐遠征手感如何勢成關鍵。

第五波疫情前，南青在外援麥洛連帶領下，錄得3勝1負，更曾打敗滿貫，被視為「Big 4」有力的挑戰者。儘管停擺期間麥洛連離隊，但上場面對擁有3名洋將的崇德飛鷹，南青表現毫不失禮，全場射入14個三分球，其中鄭凱安包辦了7球，轟入29分；隊友關雋陶和Espiritu亦各有3球進帳，分別攻入17分。

不過，因南青球員平均身高稍遜，在內線防守飛鷹洋將奧斯汀明顯吃力，全場錄得28次犯規，鄭凱安更在最後2分鐘犯滿離場，丟掉反超前的氣勢，以1分飲恨。雖然今場對手康仁福建沒有強大中鋒，令南青防守壓力稍降，但仍要當心失誤問題。眾將上場累積19次失誤，而福建主力鄭錦興和徐遠征兼具速度和爆發力，擅長防守反擊，難保不會被猛烈攻勢拉開比數。

減少犯規最關鍵

康仁福建上場面對東方龍獅，上半場可圈可點，僅落後6分，戰至下半場「藍軍」加緊防守，比數才被拉開。福建前鋒林羽表現尤為出色，全場17投9中，攻入22分，王牌徐遠征手感平平，19投6中取得17分。

與南青情況類似，福建打小球陣容，全隊犯規高達29次，令對手有31次罰球機會。不過，較驚喜的是福建積極衝搶籃板，進攻籃板（15個）遠超擁有「巨人」卜聿揚的東方（9個）。目前錄得1勝4負的康仁福建，如要爭取前6位置，今場絕對不容有失。■許思彤報道