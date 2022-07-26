港超聯　冠忠南區友賽反勝標準流浪

港超聯球隊冠忠南區周二（26日）於主場香港仔運動場，與標準流浪「拍跳」，最終南區以4比1反勝對手。

今場雙方協議上下半場各踢35分鐘。冠忠南區由杜度及川瀨浩太鎮守中路，佐佐木周、「肥彭」史提芬彭利拿、新兵李嘉耀、畢頓和何振廷等均有上陣。流浪方面，「宜嘉就做」盧均宜及林嘉緯，以及盧兆崎、法蘭度和祖連奴等出任正選。

南區於比賽初段相對慢熱，流浪憑一次反擊，憑祖連奴左路傳中，馬文政門前射入領先1比0。落後的南區先由陳凱柏於禁區內建功追成平手。及後李嘉耀射入反超一球，以2比1完上半場。

換邊後，南區由佐佐木周射入12碼，改寫比數成3比1。及後正為一紙合約努力的艾華右路傳中，上季效力港會的冼柏德，於門前混戰射入。最終南區以4比1贏波。

標準流浪領隊賴嘉輝賽後表示，比賽結果反映球隊的體能及集中力有待改善：「比賽打到中段，我哋都可以控制比賽，但當球員體能下降，冇咗集中力，啲問題就陸續出現。」不過「賴sir」亦稱讚球隊上半場有幾次反擊有板有眼，惟只差臨門一腳。「賴sir」補充謂兩名即將加盟的巴西外援，分別司職中堅和前鋒。

南區主教練鄭兆聰（Ricky）指友賽戰果為次要，最重要是讓球員提升比賽狀態：「流浪狀態好好，我哋上半場係有啲難踢，跟唔到對手速度，下半場球隊表現係有改善。」除艾華外，Ricky表示「埋齋」的冼柏德同樣跟操當中，表現有待觀察。