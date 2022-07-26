香港隊　東亞盃最後一擊　鬥中國力爭開齋！

香港足球代表隊周三（27日）出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）最後一場賽事，在豐田球場硬撼中國隊。兩隊賽前未嘗一勝，港隊主教練莊恩安達臣在賽前記者會上，認為中國隊今場會踢得更進取，預期大家將不斷鬥攻，有信心球隊能夠打開勝利之門。（港台電視32下午3時直播）

中國隊今屆賽事採取保守踢法，上場面對日本雖然成功搶分，但港隊主教練莊恩安達臣賽前，卻認為對手僅屬有運：「佢哋基本上係9-0-1陣式，成隊都縮喺半場，唔輸波只係門將、後防表現得好，前面完全創造唔到入波機會，好似唔係踢緊足球咁。」安帥表示中國隊今場或調整戰術，踢得更進取，而港隊亦會維持高位逼搶踢法，盡量不給予對手在後場太多時間控、傳球，並在搶截成功後盡快完成射門，預期今場屬於一場鬥攻的賽事。

港隊今屆「東亞盃」先後不敵日本、南韓，更錄得零入球，安帥表示面對實力較弱的中國隊，會極力爭取「開齋」，惟他亦承認陣中未有太多前鋒讓他選擇：「余在言等年輕球員，啱啱成為大港腳，佢哋嚟主要係學習同吸取經驗，我哋正中鋒基本上只有孫銘謙、安永佳，無錯我都想『擺大個頭』，但呢一刻或者香港球壇無太多好嘅射手。」「中港大戰」舉行在即，安帥透露上場並沒有新增傷兵，又坦言了解今場對球員及球迷來說意義重大，但不會因此有太大壓力，希望球隊能夠透過緊密的團隊合作，竭盡全力爭勝。

首戰以0比3不敵南韓的中國隊，上場與日本互交白卷，近5次交鋒首次逼和對手，表現獲不少內地傳媒大讚，主教練贊高域賽後對球隊表現感到滿意：「球隊吸取第一場波嘅教訓，呢點係值得令大家感到滿意，但我哋冇贏波，唔可以開心住，呢場波證明未來中國隊可以成為強隊。」

今屆「東亞盃」國足派出以U23球員為骨幹的選拔隊應戰，陣中僅有譚龍和入籍兵蔣光太兩位「超齡球員」壓陣，前者曾外流美職，效力溫哥華白帽和奧蘭多城等球隊，後者則出身於愛華頓青訓。國足過去3次在「東亞盃」與港隊交手全勝，包括上屆以2比0贏波，早前更傳出中國隊視擊敗港隊為今次賽事的「硬指標」，贊高域賽前亦表示希望球隊能於今場取勝，為「東亞盃」征途畫上完美句號。同日晚上6時20分，東道主日本將會迎戰南韓，這場壓軸大戰將會決定最終冠軍誰屬。