女子歐國盃4強　英格蘭勢挫瑞典

女子歐國盃4強矚目大戰，「東道主」英格蘭女足迎戰瑞典女足。兩軍實力都被公認為女子足球頂尖級別，不過英格蘭女足今屆無論球員表現、戰術運用都有超水準演出，加上場場「爆棚」嘅主場球迷打氣，往往能夠踢高一線；瑞典女足賽前受疫情問題困擾，難擋主隊強勁氣勢，主勝值博。(周三凌晨3時開賽)

英格蘭女足喺分組賽霸氣凌人，3戰全勝狂入14球並且保持不失，8強面對實力強勁嘅西班牙女足，雙方合演極高水平賽事，最終英格蘭女足經過加時以2比1反勝晉級。

英格蘭女足經過呢場熱血反勝嘅激戰後，球員狀態、信心都達到巔峰，而且荷蘭籍主帥威格曼調兵能力極之出色，今場「女三獅」有力主導比賽，取得勝仗。

除咗已入5球嘅射手榜「一姐」美迪外，英格蘭女足今屆仲有另外6名球員取得入球，包括上仗擊敗西班牙女足嘅入球功臣，都係兩位後備奇兵，多元化進攻戰術令對手防不勝防。

英格蘭女足已經連續18場不敗，近10仗法定時間內更取得9勝1和近乎完美嘅佳績，加上有主場之利，贏面極高。

瑞典女足3球員確診

瑞典女足質素同樣強勁，不過今屆演出卻喺水準以下；8強對住級數普通嘅比利時女足，要踢到補時階段先至入波險勝1比0。射手布力史甸絲傷愈後表現仍然飄忽，艾絲蘭妮若被凍結，球隊進攻力就大減，上仗33次攻門只入1球，把握力令人失望。

瑞典女足上場有3名球員確診新冠肺炎缺陣，今仗復出成疑，實力必打折扣，英格蘭女足質優態勇值得睇好。