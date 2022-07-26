巴黎奧運兩周年倒數　田徑游泳有新調動

距離巴黎奧運周二踏入兩周年倒數，兩個金牌大項田徑及游泳都進行了賽制及賽程修改，國際田聯宣布將跑項引入復活賽制，而FINA重新安排賽程，美國女飛魚列迪姬有望包攬200自及1500自金牌。

國際田徑聯會周一發出聲明，將2024年巴黎奧運的200米至1500米個人田徑比賽引入復活賽制度，以取代目前以最佳成績（小ｑ）晉級的方案。復活賽安排在資格賽之後進行，換言之選手在初賽落敗後，將可落復活賽爭取躋身準決賽，甚至是決賽。

至於國際泳聯於周一亦發出重新安排名巴黎奧運9天新賽程，當中調整了部份項目的安排，例如原定在第3天進行的女子200米自由泳決賽，則調去第4天上演，以免與女子1500米自由泳決賽相撞，這個調動相信最令美國飛魚列迪姬歡迎，她在東京奧運奪走了1500自金牌，但卻因同一天比賽關係，最終放棄了200自，同樣情況都發生於早前的游泳世錦賽上。

此外，巴黎組委會藉着倒數兩周年，公布了奧運口號「Ouvrons Grand Les Jeux」，大概意思是「運動會為你全開」。巴黎是繼1990及1924年後第三次舉辦奧運會。今屆比賽於2024年7月26日至8月11日上演，而組委會日前已公布了奧運售票的情況，近1000萬張門票將會公開發售，超過100萬張的門票票價為24歐（約193港元），而最貴的門票約950歐元(約7625港元);據悉，會分四階段售票，本年底會再作公布。