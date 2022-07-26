亞冠盃　傑志赴南韓　朱志光：艾華度離隊影響唔大

為備戰在日本舉行的「亞冠盃」16強賽事，港超聯球隊傑志周二（26日）晚上率先啟程前往南韓集訓。「藍鳥」近日雖然有中堅艾華度離隊，但總監兼主教練朱志光接受訪問時卻指影響不大，相信羅拔圖、杜馬思及新加盟的周緣德，能夠頂替其位置。

傑志今次只有17名球員從香港出發，包括新加盟的翼鋒費蘭度，以及中堅周緣德，而羅梓駿、安永佳等正隨港隊出戰「東亞盃」的球員，稍後時間將直接飛往韓國與球隊會合。「藍鳥」今次離港亦吸引了多名球迷到場送機，剛重返球隊的費蘭度更成為「風頭躉」，而他亦相當識趣，主動與球迷拍照及聊天。

「藍鳥」於今次出發前一日，突然公布中堅艾華度因家事離隊，球隊總監兼主教練朱志光直言影響不大：「無咗艾華度，調動方面係會有影響，但佢始終暫時仲係外援身份，淘汰賽一場過嘅比賽，我都無諗住用外援位擺後面。」「朱sir」續指除了新加盟的周緣德外，杜馬思及羅拔圖亦能勝任中堅位置，自己會待熱身賽過後才確定正選席位。

此外正隨港隊出戰「東亞盃」的門將保羅，目前因遭受傷患未能披甲，「朱sir」表示自己已與他聯絡，初步估計傷勢不重，應可趕及在「亞冠盃」前復出。而新援費蘭度的情況，「朱sir」則指他暫時可以應付操練，但狀態仍未回復至最佳水準，希望透過在南韓的一連串熱身賽，可以令他盡快重拾信心，並進一步提升球隊攻力。

至於費蘭度則對重返舊東家感到開心：「好多人都知我之前效力個5年，為傑志付出咗好多，亦到拎到好多榮譽，個段時光真係好美好。」今次重回傑志選擇披上77號戰衣，「費7」的新球衣號碼仍離不開7字，對此他表示：「7號波衫依家屬於明加索夫，我非常尊重佢，因為我好鐘意7字，呢個號碼對我足球生涯同生命好有意義，所以我揀77號。」

費蘭度2018年曾代表傑志出戰「亞冠盃」分組賽，今次更有機會出戰淘汰賽，他承認難度會比以往更大：「今次係一場過，輸咗就要返嚟，難度係大好多。」不過費蘭度認為早前隨港隊比賽和操練，有助自己保持狀態，對身體狀況充滿信心，並誓言將竭盡全力助球隊爭取晉級資格。