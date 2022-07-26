甲一男籃　第三節打出20:8　康仁福建挫南青

甲一聯賽周二（26日）在修頓場館上演。康仁福建與南青上半場爭持激烈，但福建第三節打出20：8的比數，一口氣拉開比數，終以79：65勝出，在這個「先苦後甜」的球季累積2勝4負。

福建主要在中遠距離發炮，射手滿營的南青，反而未有大灑「三分雨」，頻頻鏟入籃底，令對方主力林羽和徐遠征早早錄得兩犯，短暫退下火線。南青進一步加緊防守，打出10：0的攻勢，領先至35：27。但福建未有洩氣，積極衝搶進攻籃板，再交由林羽和徐遠征終結，加上鄭錦興招牌快攻得手，反超前42：41進入下半場。

換邊後，勝利天秤開始斜向福建。鄭錦興轟入底角三分，徐遠征封阻陳怡富，士氣大振。反觀南青手感驟冷，雪上加霜的是，主力鄭凱安阻止鄭錦興快攻時，與其相撞導致眼角流血，一度退場治療，結果全隊單節僅得8分，落後48：62。儘量鄭凱安「紮住」回歸，陳怡富亦搏得「and 1」，但福建沒有手軟，內外開弓下，以79：65贏下今季第2勝。

福建王牌徐遠征攻入17分，鄭錦興取得16分，林羽則有12分進帳。他表示球隊上場不敵東方龍獅後，有所調整，打得更有耐性，不再在第三節「崩潰、倒水」，是勝利關鍵。

球季重開後，這個福建前鋒連續兩場得分上雙，明顯更agressive，他稱改變源自心態：「季初未摸清自己角色，落到場只會分波給隊友。但重開後教練要我得分，現在會先嘗試進攻，被守死才傳給隊友。」福建今季大換血，加入了楊瑞鴻、廖鈞浩等新力軍。林羽用自身經歷勉勵小將：「我打了好多年甲一，心態是最重要。別介意出場時間多少，但一出去就要用盡100%，這樣教練才會對你有信心，給你機會。」

福建今季先苦後甜，已對過「Big 4」中的3隊，又曾不敵崇德飛鷹，累積2勝4負。林羽期望球隊小心應該未來賽事：「目標是頭6，再衝擊4強。」