曼聯又打人情牌　費格遜哀求C朗留隊

曼聯球星C朗去向再有新發展，呢位37歲葡萄牙巨星喺英國時間周二(26日)聯同經理人佐治文迪斯抵達紅魔鬼訓練基地，同會方攤牌。

曼聯方面亦嚴陣以待，請來3位重量級人物費格遜、名宿白賴仁笠臣、前行政總裁基爾，一齊發功遊說C朗留隊。費Sir身為C朗恩師，一出聲足以左右大局，依家就睇下C朗仲會唔會再次聽呢位老人家說話。

盛傳C朗不滿曼聯無緣來屆歐聯，所以要求離隊，並缺席球隊3星期季前操練，據悉佢今次重返訓練基地，最大目的係同新帥坦哈格傾轉會問題。

雖然C朗有離心，但仍然保持專業態度，出席球隊嘅亞洲之旅總結會議，聽坦哈格講解戰術安排。經理人佐治文迪斯同曼聯行政總裁李察阿諾特會面，再次向對方反映C朗要求離隊嘅意願，英國傳媒指曼聯方面立場不變，重申唔會出售呢位射手。

李察阿諾特同佐治文迪斯周旋嘅同時，曼聯亦派出3位德高望重人物費格遜、白賴仁笠臣、基爾喺訓練基地餐廳等候C朗，落足嘴頭勸佢留隊。

當中以費Sir最為關鍵，佢同C朗亦師亦友，甚至情同父子，早於14年前，佢就成功勸服C朗留效曼聯多1季，先至轉投皇馬。上年夏天，曼城幾乎簽入C朗，又係費Sir出手，令C朗改變主意重返曼聯，依家又來到C朗去向十字路口，費Sir能否第3次留住C朗，大家拭目以待。