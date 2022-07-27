伊藤美誠放棄參戰亞運　張本智和當領軍人物

在東京奧運個人袋走三面獎牌的日本乒壇頭號女單伊藤美誠，放棄爭逐明年的杭州亞運會，連同早前石川佳純在國內選拔賽出局，對中國乒團來說相信是個大喜訊。

據日本乒協官網更新了杭州亞運會的名單，之前取得資格的伊藤美誠榜上無名，除了曾被中國隊視為頭號對手的伊藤美誠之外，石川佳純在選拔賽中落選、丹羽孝希及削球名將佐藤瞳也放棄參加，日本乒隊的亞運隊伍將不及奧運般星光熠熠。而伊藤美誠周二出席了日本T聯賽活動，並拿起99號球衣宣布首次加盟日本T聯賽，並坦言要以贏得巴黎奧運金牌為目標。

不過，雖然多位名將缺席，但日本乒隊將以三大高手張本智和、平野美宇及早田希娜領軍，而兩位新星長崎美柚及木原美悠亦相當不俗，都有「保二爭一」的能力。亞運會共設7面金牌，包括男女子團體、單打、雙打及混雙。

剛贏得冠軍賽的日本「一哥」張本智和，在最新的世界排名升上第四，僅於中國的樊振東、馬龍及梁靖崑之後，值得一提是樊振東由於缺席布達佩斯站比賽，被國際乒聯扣了1400分，但仍遠遠拋離馬龍，穩座世界「一哥」位置。至於女單世界排名方面，中國包辧前四，孫穎莎穩居首位，而日本伊藤美誠及早田希娜分別排第五及六位，香港的杜凱琹升上第7。