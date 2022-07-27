東亞錦日韓「冠軍戰」　免費台直播

東亞錦標賽日本主場迎戰南韓，雙方屬於傳統宿敵，每次碰頭都會格外落力，特別係日本身為東道主，為爭冠今仗更加非勝不可，預料會積極進攻。翻查兩隊近6次對賽，有4次總入球達3球或以上，不妨再追2.5球入球大。(港台電視32周三晚6時20分直播)

日本以本土聯賽球員出戰今屆賽事，亦由於佢哋係二線兵，必定把握機會爭取表現，希望可以入選今屆世盃決賽周大軍名單。「東瀛兵」首仗以6比0大勝香港，次仗派出副選11人，卻只能同中國互交白卷，目前兩戰僅得4分，落後榜首南韓2分，換言之，日本今仗必須贏波，先至可以捧盃，預料一眾主力會悉數登場，全力搶W。

「太極虎」連續兩場贏3粒

至於南韓同樣以土炮出擊，首仗以3比0大勝中國，效力韓職球隊金泉尚武嘅前鋒趙圭成、中場權昌勛都有出色表現，各入1球，上場對香港亦輕鬆贏3比0，整體實力有保證。雖然南韓今場和波都可以封王，但以「太極虎」嘅戰力同進攻意欲，根本無懼同日本駁火，入球大值得吼實。

直播表

周三3:00pm 東亞錦 中國 Vs 香港

港台電視32

周三6:20pm 東亞錦 日本 Vs 南韓

港台電視32

周四3:00am 女子歐國盃 德國女足 Vs 法國女足

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