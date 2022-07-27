華度卡奴自爆8個月無練波　美網後排名或急瀉

今季網壇最後一個大滿貫-美網將於下月29日展開，去年一鳴驚人歷史性奪得女單冠軍的英國美少女華度卡奴，近日再成話題焦點，自美網奪冠後表現一直低迷的她，世界排名隨時跌出100。

世界排名創新高升上第10的華度卡奴已到美國為爭取衞冕美網而準備，她在一個孩童分享會上透露因為疫情的影響，已接近8個月沒有訓練，令她相當困擾，這位19歲英國網壇天之驕女坦言:「我相信要面對大流行真是很困難，這個情況很大挑戰，我沒有系統地訓練近8個月。」她稍後將會參加華盛頓的WTA250賽事，再去多倫多及辛辛那堤參加兩個1000級別比賽，為美網作最後準備。

距離她爭取衞冕之路愈來愈近，但自美網捧盃後後過去一年她的表現強差人意，加上又曾確診新冠肺炎，已損失了很多排名積分，更預計會面臨紀錄性的「排名大瀉」，如果她在美網首兩圈出局，將失去接近2000排名積分，世界排名會跌出頭100位。

華度卡奴去年以外卡參加溫網，當時世界排名338位，而幾星期後她在美網由外圍賽開始打入決賽，並最終捧走女單錦標創下歷史，排名更跳升至25位；最近更升至個人新高的第10位。