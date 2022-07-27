香港隊　1球僅負中國　第4名完成東亞盃

安永佳（左）今場有不少起腳機會。（Getty images）

「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）周三（27日）上演最後一輪賽事，香港足球代表隊在豐田球場硬撼中國隊。港隊今場形勢不俗，半場先與對方打成平手，但中國隊下半場憑譚龍快射打破悶局，最終港隊僅以0比1落敗，三戰全敗下以第4名完成今屆賽事。

力爭首勝的港隊正選陣容與上場相同，由陳嘉豪把守最後一關，隊長謝家強夥拍勞烈斯鎮守後防，3人中場包括胡晉銘、陳俊樂及黃威，入球重任則落在安永佳、孫銘謙身上。而中國隊今場則有些微調動，蔣聖龍、徐浩峰復任正選，兩位超齡球員譚龍、蔣光太繼續在陣。

上場逼和日本的中國隊，開賽初段憑角球攻勢頻頻佔優，但吳少聰、蔣聖龍的兩次攻門同樣無功而還。港隊之後慢慢站穩陣腳，31分鐘黃威前場逼搶成功，推順後順勢起腳，被對方守將擋出。7分鐘後，胡晉銘中場再放一腳冷箭，僅僅高出。

中國隊之後差點先開紀錄，何宇鵬快步將皮球篤前，譚龍射門僅中網側。上半場尾段港隊錯失兩次黃金機會，先有安永佳禁區內射門，被門將韓佳奇橫身撲出；隨後角球攻勢，勞烈斯前柱搶頂亦告高出，半場兩隊踢成0比0平手。

易邊後港隊延續上半場尾段的氣勢，繼續積極搶攻，55分鐘陳俊樂中路交出直線，後上的羅梓駿來遲一步，被門將韓佳奇快步出迎接實。67分鐘孫銘謙後場嘗試解圍，皮球卻省中陳國抗反彈入禁區，譚龍第一時間起腳，射破門將陳嘉豪十指關，港隊落後0比1。

港隊之後換入鞠盈智、鄭兆均及簡嘉亨加強攻力，比賽尾段鞠盈智左路開出角球，謝家強尾柱頭槌回後，安永佳射門被門將韓佳奇擋走，鄭兆均再射一腳卻未中目標，最終港隊以1球僅負中國隊，今屆「東亞盃」未嘗一勝。

港隊今場雖以1球落敗，但賽後隊長謝家強 （Sean）卻認為球隊基本上控制戰局，射門次數亦比對方多，希望之後的比賽，球隊可以繼續製造更多埋門機會，以及取得入球。總結今屆「東亞盃」三場比賽，Sean大讚球員一直未有放棄，即使面對日本、南韓等勁旅，仍堅持高位逼搶踢法，表現更愈踢愈好，相信今次賽事對年輕球員成長，以及港隊未來有很大幫助。