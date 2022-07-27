香港隊　對結果感失望　安帥：港隊本應取勝

出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的香港足球代表隊，周三（27日）於最後一輪賽事以0比1不敵中國。賽後主教練莊恩安達臣對戰果感到失望，認為比賽中表現更出色的港隊，本應取得勝果。並表示與3支東亞強隊較量後，港隊能夠認清與亞洲列強的實力差距，為來年出戰「亞洲盃」決賽周作準備。

港隊於今次「東亞盃」征途最後一戰，以1球不敵中國，賽後安帥顯然對戰果感不滿，更形容是自己執教港隊以來首次感到失望：「我知道對中國嘅比賽係特別重要，我相信香港球迷同我一樣，都對賽果感到失望，但足球比賽就係咁，今日我哋欠缺運氣。」港隊下半場後場解圍未果，被中國隊把握機會取得奠勝一球，惟安帥認為失球僅屬欠運，未有歸咎於球員。安帥續稱港隊今場踢出自己的風格，對球隊戰術執行感到滿意，認為港隊場上表現比對手更佳：「中國隊雖然一開波有過兩次埋門機會，但比賽餘下60至75分鐘，場上只有港隊係踢緊波。」

今場港隊射門次數亦遠勝對手，成功製造入球機會，惟最終無功而還，安帥繼早前賽後訪問後，再次指出球隊埋門能力不足的問題：「我哋要付出更多，我哋可以做得更好，正常嚟講，呢場波嘅取勝難度係低好多，我哋將陣容推前，喺前場搶到波，製造到入波機會。中日韓球員攞到1次機會，就有能力轉化作入波，呢個係我哋同對手喺個人能力上嘅分別。」他認為港隊今場理應以2至3球優勢擊敗對手，但最終吞下敗仗，賽後有必要作檢討。

總結今次「東亞盃」征途，安帥認為港隊透過3場比賽，認清自己與亞洲強隊的實力差距，並面對強敵時：「呢3場波對我哋備戰來年『亞洲盃』決賽周係好重要，我哋吸取寶貴嘅經驗，等我哋知道要點樣同強敵周旋。」他亦希望在即將開始的新一季港超賽事中，見到港隊成員為球會獲得更多上陣機會，從而提升比賽狀態，面對未來的港隊賽事。