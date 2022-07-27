今屆全勝0失球　德國女足全力開火鬥法國

周四(28日)凌晨將上演另一場女子歐國盃4強大戰，德國女足對法國女足。德國女足今屆賽事4戰4勝合共轟入11球，並成為今屆賽事唯一保持不失球嘅球隊，盡顯王者霸氣。反觀，法國女足上仗踢到加時先至險勝晉級，加上比對手少兩日時間休息，體力難免輸蝕；德國女足以逸待勞，預料可以贏波打入決賽，主勝值得捧場。(周四凌晨3時開賽)

德國曾經8次奪得女子歐國盃冠軍，屬於呢項賽事史上捧盃次數最多嘅球隊，雖然「德女」上屆意外8強止步，導致6連冠走勢斷纜，但今屆捲土重來，爭標戰意更加旺盛，以強風掃落葉之勢擊敗西班牙、丹麥、芬蘭及奧地利，分組賽至8強取得4連勝。

德國女足最厲害之處係水準非常穩定，今屆每場都贏對手2球或以上，前鋒阿歷姍大樸普剛好4場各入1球，另外6位隊友亦有「士哥」，進攻點夠晒多，令對手防不勝防。

法國女足未回氣輸經驗

另一邊廂，法國女足今屆表現顯得虎頭蛇尾，首仗大勝意大利女足5比1之後，演出無以為繼，近兩場法定時間都未能贏波，上仗同荷蘭女足喺90分鐘打和0比0，需要加時先分出勝負，最終法國女足僅靠獲得12碼險勝1比0晉級。

由於「法女」比「德女」遲兩日踢8強賽事，加上上仗激戰120分鐘，球員或會出現疲勞情況，影響陣上發揮。

法國女足除咗體力輸蝕之外，今屆亦係佢哋首次打入女子歐國盃4強，論經驗絕對比唔上「大賽專家」德國女足，今場點秤都係「德女」贏面較大，主勝抵玩。