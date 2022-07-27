東亞盃　相馬勇紀一傳一射　日本挫南韓重奪冠軍

「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）周三（27日）上演壓軸大戰，東道主日本於豐田體育場迎戰南韓。結果主隊憑相馬勇紀、佐佐木翔和町野修斗換邊後各入1球，以3比0擊敗南韓，相隔多年後重奪「東亞盃」冠軍寶座。

日本上場遭中國逼和失分，要奪冠今場非勝不可，「藍武士」派出首為國家隊出戰的谷晃生把守最後大關，谷口彰悟和畠中槙之輔等後衞復任正選，相馬勇紀、西村拓真及町野修斗組成進攻三叉戟。力爭衞冕的南韓，則有權景元和金珍洙等重返正選大軍，攻堅重責交給箭頭曹圭成。

主隊開局把握主場優勢，開局採取主動搶攻，但町野修斗的勁射未能威脅南韓門將趙賢祐，相反南韓遲遲未能造成威脅攻門，雙方半場互無紀錄。換邊後，主隊率先入局，49分鐘，藤田讓瑠高波傳入禁區，身高不足1.7米的相馬勇紀於尾柱頂入。

領先後日本得勢不饒人，63分鐘，相馬勇紀開出角球，佐佐木翔禁區內接應頂入，為日本贏到2比0。72分鐘，日本禁區附近精妙配合，町野修斗接應傳中門前射入。77分鐘，後備入替的南韓前鋒宋敏圭，禁區內轉身施射威脅不到谷晃生。結果日本將3比0領先優勢維持到完場，力壓次席南韓首名衝線，繼2013年後再於「東亞盃」奪冠，