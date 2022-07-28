滿貫蓄銳強戰紅軍　南華新陣式「招呼」阿懃　

南華和滿貫兩支甲一勁旅今日（28日）於灣仔修頓場館碰頭，這亦是雙方繼銀牌決賽後，今季第3度相遇。南華現由余理洋頂替已離隊的主教練巴拿莫域領軍，缺少惠龍兒和楊和下將變陣出擊，而滿貫則挾上場大勝建龍飛馬之勢，挑戰「紅軍」不敗金身。這場球迷期待已久的甲一矚目大戰將由on.cc東網於今晚8時40分直播，而滿貫籃球隊、SCAA BASKETBALL及睇體Facebook亦將同步直播。

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南華射手余理洋（Nathan）將於餘下賽季身兼球員和教練兩職，他直言挑戰甚大，「幸好前教練巴拿莫域早已為南華建立一個『完美體系』，加上隊內亦有一些經驗之將幫手，我們會擁抱所有挑戰，迎難而上。」說到下場對手，Nathan毫不猶豫地說：「滿貫給我們最大的挑戰，當然是阿懃、我們的前南華brother！」南華曾經在今季銀牌賽成功限制「阿懃」得分，最終大勝38分，不過滿貫汲取教訓後，決賽與南華戰成均勢，第4節更一度反超前，經過一輪激烈大戰僅負10分。而蔡再懃復賽首戰亦狀態不錯，對戰建龍飛馬拿下全場最高的21分，包括命中全隊最多的4球三分，南華能否再次封鎖他，值得留意。「我們都很期待對他，他是我們重點招待的對象，他自己都知道，我們一定不會讓他好過的！」Nathan笑說。

南華以往由港隊首席中鋒惠龍兒鎮守內線，籃板相當「穩陣」，今場預計中鋒位置由25歲的陳曉峰頂上，Nathan對他期望甚高：「過去幾個月Ivan（陳曉峰）進步了很多，這點巴拿莫域和惠龍兒都功不可沒。我相信他會有光明的未來，我們都很期待他繼續成長，香港籃球都應該期待他的表現。」Nathan強調南華將貫徹防守型打法，並提醒年輕球員要出多一分力，協助球隊衝破難關。

滿貫方面，主教練朱耀明認為南華整體板凳深度足夠，即使缺少兩大主力，仍然是一支很難應付的強隊，「對手都有具經驗球員可以頂替年輕中鋒，例如陳張敏、黃德文（黃顡鋠 ）等。」南華今場預計會加快比賽節奏，增加外圍投射，朱Sir對球隊體能有信心：「體能不會太擔心，賽前早已在這方面做好準備，球員健康情況下出戰，相信不會有問題。」滿貫上場對建龍飛馬首節一度落後9分，半場僅領先3分，幸半場及時調整，最終大勝30分，能否乘強勢中斷南華今季6連勝走勢、以及跨季27連勝紀錄，值得期待。

同日頭場由另一支「Big 4」球隊永倫對上周擊敗遊協「開齋」的安保漢友，前者將力爭今季第5勝。「黃金戰士」沿用賽季停擺前陣容，加拿大外援泰那和中鋒賀斯福仍在名單之中，預計兩人繼續是球隊的得分重心。永倫戰績不俗，除1月不敵南華之外，其餘對遊協、崇德飛鷹、建龍飛馬、東方龍獅均獲勝，其中12月與東方一戰最為激烈，雙方鬥到加時，最終永倫以79比76險勝，該仗泰那轟入全場最高30分。

根據以往經驗，「紅綠大戰」叫好叫座，是日賽事門票發售亦有特別安排。門票將於7月28日早上10時起於Cityline購票通發售，每人最多限買兩張。修頓場館當日亦會於早上10時至下午2時發售年滿60歲長者優惠票，售罄即止。

賽事資料：

7月28日

地點：灣仔修頓場館

7:00pm 永倫 對 安保漢友

8:40pm 滿貫 對 南華

門票：60元；60歲或以上長者及學生優惠票：40元