曼聯2新兵亮相熱身賽大勝　C朗觀戰後復操

完成亞洲、澳洲之旅嘅曼聯，周三(27日)立即再安排閉門熱身賽，焦點人物C朗拿度亦有在場觀戰，2位新兵基斯甸艾歷臣同利辛度馬天尼斯就粉墨登場，結果「紅魔鬼」喺卡寧頓訓練基地4比1大勝非聯賽球會域斯咸，丹麥中場基斯甸艾歷臣更射入罰球。

曼聯返英國後人腳更鼎盛，除2位新兵基斯甸艾歷臣同利辛度馬天尼斯報到外，C朗亦由葡萄牙歸隊，不過佢今場同大部份正選都冇上陣，只係喺場邊觀戰。派出大量新人嘅「紅魔鬼」，特別安排華拉尼拍住利辛度馬天尼斯鎮守後防，領隊坦哈格似乎想畀呢對正選中堅組合盡快磨合。

不過今場最搶鏡嘅都係基斯甸艾歷臣，呢位中場憑招牌罰球入波先開紀錄，但完半場前被客隊追平。基斯甸艾歷臣同利辛度馬天尼斯半場退下火線，曼聯一眾小將反而大踢爭氣波，加拿祖、阿密特迪亞路同阿歷士迪尼斯各入1球，曼聯最終大勝4比1完場。

據報C朗返球會後受到隊友熱烈歡迎，佢觀戰後立即進行操練，但由於佢之前缺席季前集訓，狀態遠遠落後其他球員，所以依家只能夠同隊友分開練習。曼聯下場熱身賽會係星期六(30日)對馬德里體育會，星期日(31日)再鬥華歷簡奴，有傳C朗有機會喺周日一戰上陣。