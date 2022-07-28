世界各地疫情逐漸紓解，歐洲列強在今夏亦重啟亞洲掘金之旅。法甲班霸巴黎聖日耳門在今個夏天都有去到日本進行親善訪問，並同川崎前鋒、浦和紅鑽及大阪飛腳三支日職聯球隊進行友賽，今日就同大家回顧下呢三場比賽。

●2022.7.20 川崎前鋒1:2巴黎聖日耳門

由於日本國家隊晌七月尾需要應付東亞盃決賽周，日職聯為此需要讓路，日職聯各路大軍因而有空檔同來訪的歐洲班霸進行友賽，川崎前鋒就成為首支挑戰巴黎聖日耳門的球隊。

客隊巴黎聖日耳門有齊美斯、基利安麥巴比同尼馬三大球星出戰，加上主隊球迷踴躍入場支持川崎前鋒，結果吸引到64922名球迷湧到東京國立競技場觀戰。除此之外，今場友賽的電視直播收視率達9.2%，比起之後東亞盃日本對中國一仗的7.9%還要高，可見今場友賽吸引力之強。

川崎前鋒今場有谷口彰悟、山根視來與脇坂泰斗三名主力要隨日本隊出戰東亞盃而缺陣，但鄭成龍、車屋紳太郎、猜拿帖、李安度達美奧及家長昭博等主力依然在正選陣容當中，實力亦非太差。聖日耳門方面，除了上述三名球星，沙治奧拉莫斯、基安盧基當拿隆馬、馬昆賀斯等主力同樣擔當正選，客軍可說是精銳盡出。

聖日耳門今屆改由加迪亞執教，一眾球員晌場上自然盡情表現自己以求搏得新教頭的歡心，開賽初段聖日耳門已經採取主動，並多次在川崎前鋒門前製造險象，但攻勢一一被川崎前鋒門將鄭成龍所化解，當中包括擋出麥巴比的半單刀射門。處於被動的川崎前鋒只能靠偶有的突擊威脅客軍大門，但馬仙奴及車屋紳太郎先後的射門均逃唔過意大利國門當拿隆馬的十指關。

戰至上半場中段，聖日耳門開始加大進攻力度，不過麥巴比的連環射門再被今場表現出色的鄭成龍救出，而美斯的攻門亦被猜拿帖護空門救出。戰至32分鐘聖日耳門終於打破缺口，美斯在禁區右路接應阿舒拉夫回傳起右腳射門，皮球省中守衛登里享平改變方向入網，表現出色的鄭成龍欲救無從。聖日耳門亦以1比0領先上半場。

下半場開賽聖日耳門收起部份主力，麥巴比及尼馬同時被換走；至於川崎前鋒亦換入知念慶及山川和也等人，務求做到寓賽於操的效果。賽事重開無耐，同樣以後備身份入替的瀨古樹晌聖日耳門禁區內得到黃金機會，但佢無人看管下面對龍門竟然射高；之後瀨古樹晌禁區外再次作出遠射，但亦被當拿隆馬僅僅救出，川崎前鋒未能在下半場開賽後迅速追平。

聖日耳門晌下半場的攻勢有所放緩，但質素較佳下亦能把握僅有的機會擴大領先優勢。下半場13分鐘美斯與左閘祖安巴尼特在左路配合，後者落底地波傳中，同樣後備入替的小將卡利穆恩度接應撞入，聖日耳門領先至2比0。

領先兩球的聖日耳門隨即亦將美斯等主力收起，實力拉得更近之下川崎前鋒亦慢慢重奪賽事主導權，不斷向客軍施展攻勢。下半場38分鐘，瀨古樹作出今戰第三度射門，卻被後備門將沙治奧歷高救出；不過在隨後的角球攻勢，瀨古樹左路傳中予後備兵山川和也頭鎚頂入，為川崎前鋒追成1比2較接近紀錄，結果川崎前鋒亦以同樣比數落敗而回，聖日耳門以勝利展開今次的日本之旅。

●2022.7.23 浦和紅鑽0:3巴黎聖日耳門

三日後巴黎聖日耳門轉戰琦玉2002世界盃球場，出戰另一日職聯傳統大球會浦和紅鑽。主隊浦和紅鑽的球迷一向出名熱血，今戰有真正的主場之利再加上客軍的吸引力，賽事結果吸引到61175名球迷入場觀戰，場面相當墟冚。

聖日耳門今場的開賽陣容跟前仗有所不同，雖然依然有麥巴比掛帥，但美斯、尼馬卻被收起，相反基羅拿華斯、馬高華拉堤、沙拉比亞、莫路伊卡迪等國腳級人馬今仗則被委以重任正選上陣，星味依然不弱。至於浦和紅鑽就無主力缺陣的擔憂，西川周作、酒井宏樹、伊藤敦樹、卡爾遜、關根貴大等主力悉數在正選陣容裡面，牌面唔弱。

開賽唔夠3分鐘，主隊趁住客軍未企穩陣腳立即施以攻勢，前鋒松尾佑介接應長傳突入禁區，可惜面對基羅拿華斯未能成功扭過對方，被力壓下結果射斜；之後浦和紅鑽再有伊藤敦樹的30碼刁鑽遠射，但同樣過唔到基羅拿華斯的十指關，浦和紅鑽錯失先開紀錄的機會。

大難不死後，聖日耳門漸漸企穩陣腳，開始取得球賽主導權，當紅炸子雞麥巴比更多次以一人之力突破浦和紅鑽的防線，睇到全場球迷血脈沸騰。戰至十六分鐘，麥巴比同莫路伊卡迪在前場配合，後者再回傳予禁區頂的沙拉比亞起腳射入，聖日耳門憑住首個中龍射門取得1比0優勢。

浦和紅鑽先失一球後，在場上更失去初段的虛火，被聖日耳門完全主導球賽，雖然上半場中段松尾佑介在禁區內有近門機會，但卻被聖日耳門守將所擋。戰至36分鐘，又係麥巴比的個人表演，呢位法國國腳在左路避過卡爾遜後突入禁區，在窄角度面對西川周作以右腳勁射衝網頂波為球隊領先至2比0。雖然在上半場末段浦和紅鑽再有小泉佳穗作出近傍射門，但基羅拿華斯繼續力保不失，結果聖日耳門以2比0領先上半場。

下半場開賽後，浦和紅鑽並無放棄，繼續進行積極迫搶務求拉近比數，下半場落場的荷蘭射手白賴仁連斯臣接應江阪任的長傳作出流暢度甚高的射門，卻再次被基羅拿華斯所阻，未能追成較接近紀錄。

聖日耳門隨後相繼換入美斯、尼馬及沙治奧拉莫斯等球星落出，但卻同時換出麥巴比，今次主隊球迷無緣一睹三叉戟同時上陣的威力。雖然換入唔少主力，但袋住兩球領先優勢的聖日耳門並無繼續施加太大壓力，浦和紅鑽因此取得唔少攻勢，可惜馬渡和彰在下半場20分鐘再次未能把握近門黃金機會，射門被後備門將沙治奧歷高擋出。

不過聖日耳門始終質素較高，未有主導球賽下依然能間中製造出高質素攻門。下半場30分鐘，美斯在中場策動攻勢予左閘紐奴文迪斯阿歷山大傳中，小將卡利穆恩度在小禁區接應撞入，取得個人在今次日本之旅的第二個入球，聖日耳門領先至3比0。

雖然落後3球，但浦和紅鑽在餘下時間依然努力鑽營，務求取得破蛋入球，可惜皆突破唔到聖日耳門的防線。而美斯、尼馬兩大球星在賽事末段亦無欺場，繼續為主隊防線帶來威脅，但卻無功而還。比賽最後以3比0的紀錄結束，聖日耳門在日本之行取得兩連勝，但主隊浦和紅鑽的表現卻絕不失禮。

●2022.7.25 大阪飛腳2:6巴黎聖日耳門

相隔只係短短兩日，巴黎聖日耳門即要移師關西進行日本之旅第三場友賽，對手為大阪飛腳，比賽場地為市立吹田足球場。主隊大阪飛腳今季晌日職聯戰績欠佳，後防有主力權敬源隨南韓出戰東亞盃決賽周而缺陣，因此今仗賽前亦被睇淡爭勝機會。

聖日耳門晌今次的日本之行盡顯受當地歡迎的程度，今場對大阪飛腳的友賽同樣爆滿。呢支法甲班霸晌今場以沙拉比亞取代麥巴比與美斯、尼馬組成攻擊鐵三角；而後防線三中堅則出齊沙治奧拉莫斯、馬昆賀斯及派斯奴甘佩比三位主力。主隊大阪飛腳的陣容則以本土球員為主，正選十一人只有巴西中場杜漢在陣，其他主力好似三浦弦太、倉田秋、鈴木武藏、食野亮太郎皆列正選。

一如之前兩場波的發展，聖日耳門晌開賽後立即採取主動，多次製造攻勢嘗試威脅大阪飛腳的大門，美斯、沙拉比亞及尼馬先後作出射門，但皆被大阪飛腳門將東口順昭一一化解。至於靠突擊食糊的大阪飛腳，亦偶有攻勢威脅聖日耳門的大門，但同樣過唔到當拿隆馬把守的大門。

戰至28分鐘，聖日耳門終於打開紀錄，美斯突入禁區施射雖然被東口順昭擋出，但有沙拉比亞後上補中打破缺口。入波後唔夠兩分鐘聖日耳門再有攻門機會，尼馬在禁區左路疑似插水搏得十二碼，呢位巴西國腳起身後自己操刀射入，聖日耳門領先至2比0。

瞬間落後兩球的大阪飛腳未有放棄，僅在1分鐘後即由黒川圭介近門射入追成1比2較接近紀錄。不過大阪飛腳後防穿窿的問題在比賽較後時間逐漸浮現，令客軍有機可乘，被紐奴文迪斯阿歷山大及美斯接連建功，結果以1比4落後半場。

換邊後大阪飛腳換入多名生力軍調整陣容，希望追返較接近的紀錄，但戰情發展卻不如主隊所預期。下半場15分鐘，尼馬突破越位單刀扭過東口順昭射入空門，聖日耳門大勝至5比1。雖然以大幅比數落後，但大阪飛腳並無放棄，以回饋主隊球迷的落力打氣，卒之去到下半場25分鐘，後備入替的右閘柳澤亘殺入禁區地波傳中，同樣後備換入的山見大登在門前做最簡單工作射入，為大阪飛腳追至2比5。

聖日耳門在賽事後段逐漸收起主力，但在下半場15分鐘上陣的麥巴比依然唔放過大阪飛腳的後防，多次進行個人突破威脅主隊大門，終於去到臨完場前4分鐘，呢位法國在大阪飛腳禁區內搏得十二碼，而麥巴比亦親自操刀射入為球隊埋齋，結果巴黎聖日耳門以6比2大勝大阪飛腳。

總結今次日本之旅，巴黎聖日耳門晌球場上絕無欺場，3場波合共取得11個入球，加上陣中眾多球星皆悉數上陣，相信日本當地的擁躉都相當滿意。至於三隊日職聯球隊雖然皆敗陣而回，但晌場上的表現絕對係有得打，令比賽變得緊湊，加上難得有機會同世界級球星對壘，相信三隊的球員都獲益良多。

本周日職聯直播時間：

7月30日下午1：00 北海道札幌岡薩多 對 名古屋鯨魚 有線電視601／661

7月30日下午6：00 橫濱水手 對 鹿島鹿角 有線電視601／661

7月31日下午5：00 清水心跳 對 鳥棲砂岩 有線電視601／661

7月31日下午6：00 浦和紅鑽 對 川崎前鋒 有線電視605／665

本周日乙直播時間：

7月30日下午5：00 FC橫濱 對 岩手盛岡仙鶴 有線電視602／662

7月31日下午6：00 金澤薩維根 對 秋田藍閃電 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月焦點（7月）：