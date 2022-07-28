英冠開鑼　升班熱門各有隱憂

●般尼掃平貨抗群雄

新一季英冠喺嚟緊周六凌晨開打，呢個聯賽一向爭持激烈，為咗爭取升上英超掘金，必定打甩髀，變數甚多，好似上季諾定咸森林事隔23載重返英超，有辦你睇，啱啱降班嘅般尼、諾域治同屈福特想做「升降機」，問過其餘21路大軍先喇。

之前6季都喺英超嘅般尼，上季僅排尾3搞到降班收場，今夏意外地邀請前曼城功勳隊長高柏尼執教，呢位曾為「藍月亮」4奪英超冠軍嘅鐵衞，充滿贏家DNA，佢表示希望建立一支充滿正能量、不斷贏波嘅球隊，殺上英超。

雖然好多球員都踢而優則教，不過唔係個個都咁掂，高柏尼於2020至2022年執教比甲老牌球隊安德列治期間，唔單止冇捧過盃，最叻都只係攞過歐協聯入場券，92次領軍贏得42場，勝率連5成都冇，睇落真係麻麻哋。

最慘係般尼對高柏尼支持有限，今夏更成為「超級市場」瘋狂清貨，一眾當打主力如尼克普比、賓美、達高斯基、彌敦哥連斯及韋格賀斯等悉數「跳船」，特別前4者離隊，令般尼冇咗成條防線咁滯，明顯係想推倒重來，真係有排執。高柏尼惟有打人情牌，先後簽入曼城小將梅里迪、伊根拉利及哈活比里斯，以及安德列治舊部祖舒古倫，配合原有嘅艾殊利班尼斯、積洛迪古斯及韋斯活特，希望以老帶新，但要用呢個陣容博升班，難度唔細。

●伯明翰麥斯盧比斯入主創先河

同香港有一定淵源嘅英冠球會伯明翰今夏易主，2007年起控制球會長達15年嘅香港資金出售球會，退出管理層，新班主係前巴塞隆拿前鋒麥斯盧比斯率領財團入主，成為首位擁有英格蘭球會嘅阿根廷人。

伯明翰2007年被港商楊家誠收購，一度在英超角逐，2011年奪得英聯盃後卻降落英冠，到今夏落實易主，麥斯盧比斯財團據報以3,650萬鎊(約3.44億港元)收購成為新班主，伯明翰即將進入新時代。

38歲嘅麥斯盧比斯球員時代踢過多間球會，曾是阿根廷小國腳，與美斯關係友好。呢位射手掛靴後就變身企業家，對於今次收購伯明翰，他表示是一次重大計劃，希望與這個城市及球迷一起成長。

英格蘭球壇過往有不少阿根廷外援，最出名首推前曼城射手阿古路，伯明翰亦曾引入費古路亞、薩拉迪等阿根廷球星，但阿根廷班主卻是第一個，英國同阿根廷在福克蘭群島戰爭餘怨未消，麥斯盧比斯成為英格蘭球會班主，可謂絕無僅有。

●諾域治簽森巴新兵耳目一新

諾域治上季排英超包尾降班，呢隊「升降機」已習慣喺英超同英冠之間上上落落。會方今夏斥資600萬鎊收購聖保羅進攻中場加比爾沙拉，對於升班資格志在必得，好可能又會迅速反彈，1年之後英超見。

諾域治多次表演喺英超同英冠之間彈出彈入，例如2014/15年球季降落英冠，該季最後贏出附加賽，獲得英超席位，但只係踢咗1季英超又降班。最值得留意莫於過去4季，諾域治兩次以英冠冠軍身份升英超，但亦兩次以英超包尾降班，將「升降機」演繹得淋漓盡致。

諾域治新一季繼續由甸恩史密夫執教，呢位51歲主帥上季中途臨危受命領軍，未能協助球隊護級成功，情有可原。甸恩史密夫趁休季期間重建球隊，預料會令人耳目一新。特別係簽入23歲巴西新星加比爾沙拉，可望提升中場進攻組織力，加上射手迪姆普基仍然留隊，呢位芬蘭國腳上季英超入11球，踢英冠超晒班。

事實上，迪姆普基曾經兩次協助諾域治升上英超，有晒爭升班經驗。睇番迪姆普基之前踢兩季英冠合共轟入57球，諾域治有佢在陣，無疑係升班熱門分子。

●哈特斯菲爾德推倒重來難睇好

上季英冠季軍哈特斯菲爾德，喺英冠升班附加賽決賽功虧一簣後，今屆面臨推倒重來嘅局面，領隊辭職、主力離隊，隨時一沉不起。

哈特斯菲爾德喺2017年曾升上英超，經歷2季後就重落英冠，但球隊未有大規模縮皮，西班牙主帥哥比蘭兩年前執教後，更走年輕化路線希望再次挑戰英超，上季就踢出降班後最好成績，以第3名身份拎到附加賽資格，可惜喺決賽飲恨而回。

衝擊英超失敗對球隊打擊極大，陣中主力唔想再浪費時間喺英冠，兩位核心人物路易斯奧拜恩、哈利托夫路即轉投升上英超的諾定咸森林，連領隊哥比蘭亦在7月初宣布辭職，球隊已委任過去曾兩度出任看守領隊的史高菲特頂替。

哈特斯菲爾德放走多位主力後，今季未有適當補充番人手，日本中堅中山雄太以自由身加盟較具睇頭，球隊入球能力不足問題亦未解決，祖殊高洛馬、佐敦洛迪斯等前鋒產量偏低，今季要重演上季佳績將非常困難。