亞冠盃　傑志港隊成員歸隊　朱志光：體能狀況有待觀察

前往南韓集訓備戰「亞冠盃」淘汰賽的港超聯賽球隊傑志，周四（28日）繼續於當地進行操練，其中幾位隨港隊完成「東亞盃」征途的傑志球員已經歸隊，總監兼主教練朱志光就希望透過在南韓一系列的熱身賽，提升球員比賽狀態，以應付與巴吞聯的16強大戰。

為備戰下月19日於日本埼玉舉行的「亞冠盃」16強賽事，傑志早前已到達南韓展開集訓，並即將與多支當地球隊進行熱身賽。傑志大軍於周三凌晨抵達南韓，「朱Sir」承認一班球員到埗初期，因舟車勞頓而影響休息，但現時狀態正在恢復，他亦交代球隊訓練情況：「依家情況好好多，球員訓練恢復番應有狀態，希望嚟緊幾場友賽，可以進一步提升佢哋嘅狀態。」「朱Sir」希望傑志出發前往日本前，球員狀態能夠提升至8至9成。

部分傑志球員早前隨港隊出戰「東亞盃」，「朱Sir」透露除趙聡悟和曾以行兩位小將將會返港之外，包括安永佳、杜馬思及羅梓駿等人，已到達南韓與傑志大軍會合。「東亞盃」賽事期間，不少港隊球員3戰全勤，其中就包括傑志前鋒安永佳，「朱Sir」表示幾位球員的體能狀況有待進一步觀察：「由香港隊歸隊嘅呢班球員，上陣嘅時間同次數都唔同，明日會再了解一下佢哋嘅體能情況。」