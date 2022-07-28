甲一　泰那文俊浩合轟45分　永倫輕取安保漢友

甲一周四（28日）3支「Big 4」球隊登場，頭場先有「黃金戰隊」永倫強勢出擊，憑泰那和文俊浩合轟45分，以86比63力挫安保漢友，取得今季第5勝。

安保漢友上周擊敗遊協，取得今季第一場勝仗，然而今場即遇上「Big 4」球隊永倫，陷入苦戰。永倫今場派出許烜行、泰那、文俊浩、連浩駿、賀斯福正選登場，加拿大籍外援泰那雖然球權減少，但仍是隊中得分角色，甫開戰即與文俊浩合力打出7比0攻勢，單節輕鬆轟入11分。文俊浩亦狀態不俗，成功剷入顏色地帶得分，此節亦有6分進帳，永倫首節領先22比11。

第2節安保漢友依然無人能阻泰那，後者面對夾擊仍能硬爆上籃得分，連計罰球，此節再轟11分。永倫此節中段收起賀斯福，改以「雙塔」蔡龍德和劉凱濤鎮守內線，惟蔡龍德此節累積4犯。安保漢友積極追分，殷兆俊、溫梓豐及鄺錦昌合力攻入20分，追至34比46完半場。

換邊後，永倫延續氣勢，泰那一記後手傳球給賀斯福上籃贏得掌聲，將比數拉開至55比40，其後控衞許烜行轟入兩記三分，拉開至17分差。面對一輪強攻下，漢友終由蘇尚瀛的三分球止血，惟球隊籃板及命中率不佳，此節僅得13分，落後47比64。

安保漢友的易漢暉於決勝節頭兩分鐘已5犯離場，令球隊內線雪上加霜。永倫中鋒賀斯福壓力大減，從容搶板，並有6分進帳。此節漢友的蘇尚瀛再轟3記三分，惜上場復出的趙鍵鋒等隊友手感冰冷，最終永倫以86比63取勝。

永倫4人得分上雙，疑似受傷退下火線的泰那獨得全場最高25分，文俊浩20分，另外賀斯福17分21籃板，許烜行亦有14分。安保漢友方面，蘇尚瀛得全隊最高15分。

自第5波疫情以來，首度在甲一聯賽登場，即取得全場最高分的泰那，對重返賽場感到非常高興，這位現年35歲的頂級外援，表示要珍惜在場上的時光：「人會慢慢變老，所以要珍惜可以打比賽的日子，因為時間不多了。」泰那又透露他在疫情期間又去過不同地方，例如加拿大及美國等，讓自己身心放鬆，並於大約兩星期前才回到香港，感覺自己現時狀態不俗。