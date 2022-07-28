世盃英超冠軍同時開賣！趁早入貨搶先機！

足智彩系統全面提升後，世盃的[小組首名]、[冠軍]及英超[冠軍]，均已提早開賣，各項賠率隨時因應相關消息及最新形勢而變動，更刺激、更考眼光，想獲得第一手資料，當然要全面留意《東網》及《彩報》的最新消息啦！

先講英超冠軍，暫時無論以季前組軍方針、上季成績、戰力及領隊功力計算，曼城均勝利物浦一籌，艾寧夏蘭特來投後，曼城連上季唯一弱點亦已剋服，加雲菲臘斯代替費蘭甸奴，活力及覆蓋範圍更勝上季，英超冠軍當然強捧曼城。冷選方面，阿仙奴於季前賽表現極為對辦，而且今夏大灑金錢增兵，盡顯雄心壯志，不妨小注支持。

重頭戲世盃，就要更深入研究喇。先淺談各組形勢：

A組

厄瓜多爾、荷蘭、卡塔爾、塞內加爾

卡塔爾是史上最弱的東道主，而厄瓜多爾大部份主力僅於美職搵食，料荷蘭及塞內加爾可順利以首、次名出線。

B組

英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

球星如雲的英格蘭，應可輕鬆首名晉級，美國進步神速，次名之選。伊朗、威爾斯人腳質素參差，難構成威脅。

C組

阿根廷、墨西哥、波蘭、沙特阿拉伯

沙特球員清一色於本土聯賽效力，難成大器，波蘭亦今非昔比，反之墨西哥連續7屆入16強，可與超班的阿根廷攜手出線。

D組

澳洲、丹麥、法國、突尼西亞

法國陣容豪華、經驗十足，首名手到拿來，澳洲、突尼西亞質素曳，預計只是陪跑份子，丹麥可次名出線。

E組

哥斯達黎加、德國、日本、西班牙

表面上德、西超班，實質危機四伏，日本水準暴升，近5屆有3次殺入16強，絕非善類，此組扒冷博日本、德國奪一、二名。

F組

比利時、加拿大、克羅地亞、摩洛哥

去屆亞軍克羅地亞的青黃不接問題嚴重，加拿大、摩洛哥均有力爭次名，當中以新丁加拿大戰力更強，或可與比利時攜手出線。

G組

巴西、喀麥隆、塞爾維亞、瑞士

喀麥隆與塞爾維亞均有一定實力，不過兩軍已逾20年未嘗打入淘汰賽，不宜過份吹捧，巴西與瑞士可有驚無險下出線。

H組

葡萄牙、加納、烏拉圭、南韓

今屆死亡之組，4隊實力相差不大，論質素葡萄牙略高，至於近年世盃戰績則以烏拉圭較好，此組不妨冷吼烏拉圭首名、葡軍次名。

世盃冠軍方面，論個人質素，上屆冠軍法國應是列強中數一數二，若然順利以首名出線，便可處身下線，下線最強對手預計是英格蘭、比利時或葡萄牙，不過英軍於去年歐國盃已展示出球隊弱點是領隊修夫基，若情況未有改變，難與群雄爭霸，而比利時則青黃不接、葡萄牙的C朗依賴症仍未有改善，料難對法國構成威脅，只要法國打入決賽，便可再制定投注策略，冠軍一於捧法國。冷選向上線埋手，A組首名的走線相對着數，而A組首名預計會是荷蘭囊中物，冠軍可冷選荷蘭。