張偉康三分球絕殺　滿貫加時擊敗南華

周四（28日）甲一尾場上演王者對決，南華與滿貫重演今季銀牌決賽，賽事門票售罄，修頓場館重現久違的熱鬧盛況。兩軍今場激戰至加時，滿貫在最後憑張偉康三分球，以89比87絕殺南華，中斷對手跨季27連勝。

衞冕的南華常規賽未逢敵手，6戰全勝，錄得跨季27連勝。不過南華於第5波疫情期間迎來鉅變，冠軍教頭巴拿莫域、主力惠龍兒及楊和先後離隊，射手余理洋餘下賽季將身兼教練一職，今場亦未有正選上陣。南華正選5人改派張延隆、曾湛元、梁兆華、陳張敏及朱亮，滿貫則以葉俊傑、蔡再懃、歐陽維江、方誠義及鄧志恒迎戰，「綠軍」先由歐陽維江命中三分掀起大戰序幕。兩軍首節比分緊咬，南華憑朱亮貢獻7分，僅領先17比14。

首節未有得分的蔡再懃第2節終於成功「解鎖」，剷籃得分後，更連轟兩記三分，連同林俊光打出8比2攻勢，協助「綠軍」反超前至26比22，將比賽帶入高潮。梁兆華的三分球為南華及時止血，其後亦有張延隆博得「and 1」，但滿貫又有黃鎮煒個人連轟7分，加上整體防守積極，令南華命中率下降，頭兩節外圍12次起手僅中兩球，滿貫半場領先40比33。

兩軍換邊後加快比賽節奏，南華先由梁兆華命中三分，加上曾湛元的跳投，打出5比0攻勢，滿貫則由蔡再懃及周健宏追回4分，不過南華幾度憑快攻得手，陳張敏、葉耀邦、朱亮等人均有進帳，連轟10分，反超前至48比44。今場手感極佳的黃鎮煒為滿貫再追4分，加上何倚富的三分球，「綠軍」追至51比52。南華的梁兆華及時挺身而出，連得5分後再助攻陳曉峰，協助南華59比51進入第4節。

滿貫末節一度追至4分差距，南華抵住壓力，先有曾湛元轉身上籃，再有朱亮籃底力抗三人夾擊得分，連計罰球，拉開至69比59。不過滿貫眾將未有放棄，黃鎮煒助攻助守，更向朱亮送出封阻，眾將合力收窄差距。時間僅餘19秒，滿貫的周健宏成功接應林俊光傳球上籃得手，終於追成平手，南華最後一擊不果，兩隊需加時分勝負。

加時階段，兩軍輪流得分，滿貫憑張偉康的三分球追成81比81平手，其後有蔡再懃快攻力壓梁兆華得分，滿貫超前至83比81。但南華由朱亮投進三分彈再次領先，尾段兩軍滿隊犯，輪流踏上罰球線，滿貫主力蔡再懃兩罰全失，而南華把握力較佳，取得4分領先優勢。「綠軍」拚至最後13秒，蔡再懃未有手軟成功投入三分球，其後滿貫再搶截得手，最終「奇兵」張偉康「0度」位發炮，射入壓哨球，協助滿貫以89比87絕殺南華。全場掌聲雷動，滿貫全隊亦一擁而上，抱著激動得跪地痛哭的張偉康。今場兩隊各有4人得分達雙位數，滿貫蔡再懃得全隊最高22分，南華則有朱亮和梁兆華各得27及20分。