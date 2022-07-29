「奧」妙運動園！點只運動咁簡單

運動影響生命！不經不覺「奧」妙運動園在全港多間小學推廣已經幾個年頭，豐富的活動內容不但令學生身心健康，更可發掘他們對運動的興趣與潛能，最重要是透過運動令同學們學到體育以外的知識，甚至品德上的領悟，難怪學校對活動都想叫「安哥」（Encore）。

奧夢成真計劃得到策略夥伴及贊助利希慎基金和周大福慈善基金的捐助，過去幾年在全港小學開展「奧」妙運動園推廣運動及奧林匹克價值，甚獲好評，最近走訪去年參加了計劃的和富慈善基金李宗德小學，一踏足學校已見到籃球隊正在積極訓練，同學們相當有活力。負責老師范照坤坦言校方一直都注重運動，然而「奧」妙運動園令該校學生獲益比預期多：「第一，我們認為運動令學生身體健康，令他們心理質素、社交能力等等都有提升；第二，我們覺得學生不能只顧讀書，學業和運動一樣重要，達到我們學校提倡的「德才兼備」。」

擺放展板助長知識

「奧」妙運動園的其中一個特色就是派出現役及退役港隊運動員到訪指導，這最令同學興奮，范Sir坦言以他們的專業知識及經驗，與同學們分享，令學生更愛上運動，及豐富了學校對運動的選擇，「這個計劃提供了一些平時學生少接觸的新奇項目，如滑板、足踺、十項全能、空手道及單車等等，參加了這個計劃後，我們學校也增設了滑板，同學們也非常雀躍。」

去年是奧運年，擺放在學校的展板更令同學們長知識，特別是講解奧運歷史的巨型展板及展出奧運火炬等的實物，拉近了同學與奧運的距離。此外，適逢學校20周年校慶，加上香港隊去年在東京奧運獲得輝煌成績，校方更特別請來多位香港精英運動員錄製打氣短片，在校內播放，令校園更充滿運動氣氛。

黃金寶：推動奧林匹克價值

有「車神」之稱兼奧夢成真副經理（項目發展）黃金寶，總結四年「奧」妙運動園計劃時坦言達到預期效果：「今次參與的35間學校，我們希望透過計劃可以推動奧林匹克價值，奧夢十角圖體能測試，小學生亦有六角圖測試。」計劃原本不是4年而是3年，因為疫情來襲要作出相繼配合，阿寶坦言當中遇上極大挑戰，並多謝疫情間教練們與校方的配合，是一個寶貴的體驗。「中間雖然遇到疫情，但基金會的支持，學校遇上停課、但本身都想繼續參與，疫情確實令原有的變化頗大，多謝教練們努力與學校配合，當中有很多改動，如改辦線上教學、短片拍攝、直播活動等，令教練和同學都能夠保持運動。」

阿寶補充現時生活在都市的年輕一代，運動時間較少，他希望家長可以讓同學們有更多時間參與體育運動的鍛練，多學奧林匹克價值，對他們全人發展更有幫助。