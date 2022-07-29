C朗同士砵亭密斟　已獲聘約要求曼聯定價

C朗拿度同曼聯嘅轉會拉鋸戰白熱化，權威媒體《The Athletic》報道，C朗經理人佐治文迪斯同士砵亭正進行斟介，呢位葡萄牙國腳有機會重返出道母會；《太陽報》更指C朗向曼聯表示，佢已經收到其他球會聘約，要求曼聯盡快定價促成轉會。

周一(25日)已返曼徹斯特報到嘅C朗，同領隊坦哈格會面後堅持離隊意願，目前只係單獨練習，《The Athletic》記者威韋爾報道：「佐治文迪斯同士砵亭正進行斟介，教練魯賓艾摩廉對C朗加盟嘅適應有懷疑，要負擔C朗巨額薪酬亦較複雜，但簽C朗會帶來無限商機，喺全球製造巨大商業收益。」

報道指C朗希望轉投歐洲球會，而士砵亭會以葡超亞軍身份出戰，事實上近期亦有唔少迹象指C朗有機會回歸母會，包括葡萄牙媒體影到C朗揸車進入士砵亭總部，以及有記者指C朗女友喬治娜，已為4個仔女辦理入讀里斯本嘅學校。

雖然車路士、拜仁慕尼黑等勁旅先後拒絕收購，不過英國《太陽報》指出，C朗向曼聯表示已經收到其他球員聘約，問題係曼聯將C朗列為「非賣品」，至今仍未為佢嘅轉會定出價格，令有興趣買家無從入手，C朗要求提前解約被拒後，已要求曼聯盡快定出合理轉會費。

《太陽報》未有指出C朗「已經收到」嘅聘約係嚟自邊度，除依家正斟介嘅士砵亭之外，傳聞西甲馬德里體育會同意甲拿玻里，仍然對收購C朗保持興趣，而沙特阿拉伯球會嘅合約財政條件最好，但C朗未有計劃去中東落班。