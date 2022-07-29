哈特斯星散　般尼客W抵玩

新一季英冠周六凌晨開鑼！打頭陣即有重量級戲碼，上季差少少就升上英超嘅哈特斯菲爾德，主場迎戰實力強橫嘅般尼。般尼上季經歷英超降班之痛，今季請嚟比利時名將高柏尼執教，哈特斯菲爾德出現重大將帥變動，實力大打折扣，博般尼客勝好路。（有線661及601台周六凌晨3時直播）

哈特斯菲爾德上季排英冠第3位，喺升班附加賽亦殺入決賽，可惜最後不敵諾定咸森林無緣升班。球隊功虧一簣後變成洩氣皮球，領隊哥比蘭月初辭職，臨時搵史高菲特上任執教，兩大主力路易斯奧拜恩同哈利托夫路，亦以合共1,000萬鎊轉會費加盟諾定咸森林，對球隊打擊頗大。

主隊慢熱開鑼戰輸波多

般尼降落英冠後，難免有多名球星離隊，不過陣中仍有艾殊利班尼斯、哥尼特、積克確克等大批經驗豐富戰將，最重要係由安德列治請嚟高柏尼執教，證明般尼決心重整旗鼓。哈特斯菲爾德季前基本上冇任何重要收購，而且球隊出名慢熱，佢哋近4季聯賽首戰都贏唔到波，只有1和3負成績，雖然般尼最終能唔能夠升班仲係未知之數，但要贏戰鬥力大降嘅哈特斯菲爾德打響頭炮，難度應該唔大。