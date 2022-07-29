聖若瑟籃球馬拉松連過三關　周六與男拔爭入4強

全港中學校際三人籃球馬拉松周五（29日）續於啟業運動場舉行，聖若瑟書院連過三關打入8強，明日（30日）將與拔萃男書院爭奪4強席位。(港台32台周六上午10時45分起直播男女子組4強至決賽賽事)

全港學界籃球馬拉松闊別兩年後，以三人籃球形式回歸，賽事由7月15日展開，男女子組分成甲乙聯組及丙組賽事。周五賽事進入白熱化階段，冠軍熱門拔萃男書院及英華書院都成功闖入8強。聖若瑟書院是日險勝嗇色園主辦可藝中學（10比8）、博愛醫院陳楷紀念中學（8比6）後，16強迎來面對由甲組球員葉耀邦、陳怡富及安家仲領軍的陳白沙中學，最終憑張嘉謙連得5分以8比6晉級8強，下場將硬撼衞冕的男拔。

聖若瑟隊長鄧力嘉表示，炎熱天氣未有影響球隊爭勝決心：「這麼熱打比賽真的很辛苦，不過我們的目標要贏下每一場賽事，所以我們力拚取勝。」時隔3年再戰學界賽，中四的鄧力嘉難掩興奮，期待與一班兄弟留下美好回憶：「2019年贏英華一仗依然令我很難忘，疫情好像令大家對籃球的熱情冷卻了一點，好開心可以再有學界賽打，希望可以爭取好成績。」鄧力嘉現於甲二球隊晉裕跟操，另外去年有份出戰同為三人賽的蘇黎世學界籃球挑戰賽，這些經驗亦有助他在馬拉松發揮，明日硬撼上屆冠軍男拔，他鼓勵隊友放膽一搏：「大家的意志力都要加強，加油！」

女子甲乙聯組方面，上屆冠軍協恩中學分別以21比4、21比5及21比1連挫廠商會中學 、聖士提反女子中學及德蘭中學，周六將與林大輝中學爭入4強。另外匯基書院(大坑東）爆冷以9比6贏拔萃女書院，8強將大戰英華女學校。

周六比賽時間表：（港台電視32台直播）

10：50am 女子丙組4強

11：30am 男子丙組4強

12：10pm 女子甲乙聯組4強

12：50pm 男子甲乙聯賽4強

1：45pm 女子丙組決賽

2：05pm 男子丙組決賽

2：25pm 女子甲乙聯組決賽

2：45pm 男子甲乙聯組決賽