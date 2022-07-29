謝拉特開出罰則清單　維拉球員要睇路

謝拉特上季煞科日幾乎擊敗曼城，幫利物浦攞冠軍，佢喺阿士東維拉嘅執教能力獲得肯定，今季新開始，「謝老四」決定從嚴治軍，網傳佢向維拉球員開出一張罰則清單，細微到生日忘記帶蛋糕，都要受罰！

據報謝拉特呢張罰則清單多達20項，雖然最重都係罰1000鎊，不過另外有幾項係以每日計算，甚至以分鐘計算，如果全部地雷被踩中，金額將會非常高，當中主要針對球員冇手尾、遲到等壞習慣，亦希望改善球員場上情緒及積極性。

該份清單上，有關遲到類罰則就有幾項，例如練波遲到罰500鎊、遲出球場及遲上隊巴每分鐘罰200鎊、比賽日遲去開會、上隊巴罰1000鎊、商業活動遲到罰250鎊、做物理治療遲到罰200鎊。

另一大項就係冇記性，例如操練忘記帶GPS、餐後忘記收拾、操練忘記收拾衣物、生日忘記帶蛋糕、忘記帶恢復襪套等，將會被罰50至100鎊不等。

仲有其他事項，例如比賽日服飾不合規格、違例泊車、淋浴時不穿拖鞋、傷病時沒有在早上10時前通知隊醫、亂拋煙頭、因不服從領黃牌，將被罰100至200鎊。

除咗上述清單，另設兩項特別罰則，包括如領紅牌出場，要在4星期內請全隊出外食飯；賽前一日操練分隊賽踢得最差球員，下次賽前操練要穿上「我練得最差」上衣，令球員爭取更好表現。