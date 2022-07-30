80歲費格遜回歸擔任智囊團　重新主宰曼聯命運

曼聯「魔王」費格遜回歸，獲行政總裁李察阿諾特委任為新立成嘅智囊團成員，將聯同名宿白賴仁笠臣、前行政總裁基爾、現任足球總監梅托一齊為球會各方面發展提供意見，首要工作相信係處理球星C朗去留問題。

李察阿諾特今年2月成為曼聯新任行政總裁後，力爭帶領紅魔鬼重返昔日光輝歲月，佢今次成立智囊團，邀請當年「紅魔王朝」關鍵人物費格遜、基爾回歸，目的正係希望以佢哋往日成功經驗，協助球會重建。

費格遜1986至2013年執教曼聯期間，贏過38項錦標，包括13次英超、2次歐聯冠軍，至於基爾曾於2003至13年擔任行政總裁，2人絕對係「紅魔王朝」靈魂人物。佢哋9年前退下之後，雖然仍擔任曼聯非執行董事，但只屬象徵性質，今次成為智囊團成員，將可以發揮真正影響力，甚至主宰球會命運。

據悉，呢個智囊團將會定期開會，討論各方面問題，包括曼聯卡寧頓訓練基地重建計劃，以至各項大小事務。佢哋周二(26日)首次開會，撞正「休息」3星期後歸隊嘅C朗，傾咗一陣，雖然會方稱聲只係巧合，但明眼人一睇就知係衝住C朗而來，搵費Sir勸佢留隊。

事實上，費格遜曾於2008年勸服C朗留效曼聯多1季，先至轉投皇馬，上年夏天又係費Sir出手請C朗回歸，智囊團能否完成首項任務，留住C朗，大家拭目以待。