力抗多位中國球手圍攻　比素捧走今季首冠

今季職業桌球首個賽事冠軍誕生，比利時的比素在李斯特城舉行的冠軍聯賽力抗中國兵團的圍攻，最終在決賽以3比1擊敗魯寧，贏得生涯第三個職業排名賽錦標。

職業桌球冠軍聯賽分別三個階段爭逐，先以小組形式爭逐，小組首名可以晉級下一個階段，多位桌球球星如奧蘇里雲等都在第二階段止步，而近年在桌壇崛起的中國共有5人躋身最後8強，包括全英冠軍趙心童。

「實在太奇妙，整個比賽我的發揮都很好，能夠打出練習的水準，令我十分享受，在最後階段的最後一場，我沒有失去一局。」然而近年表現不俗的比利時球手比素，整個比賽保持水準，在最後階段小組賽雖然負於中國的肖國楝，但以3比0擊敗中國「一哥」趙心童，以小組成績淨勝1局力壓趙心童取得決賽席位。

至於在冠軍戰面對魯寧，比素在第3及第4局分別轟出一Cue72及100度，終以總局數3比1贏得今季首個賽事錦標，同時也是他繼2017年中國錦標賽及去年蘇格蘭公開賽後，贏得個人生涯第三個排名賽冠軍，「這實在是難以置信，但只要相信你就會達到，我很期待隨後在德國出戰。」值得一提是27歲的比素是繼2020年後第二次贏得這項冠軍聯賽，然而當時比賽未納入為排名賽事。