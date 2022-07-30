德超盃拜仁強勢出擊　睇文尼表演

德超盃RB萊比錫主場迎戰拜仁慕尼黑，上屆德國盃盟主RB萊比錫近期熱身賽表現欠佳，球員仍未操起狀態。德甲10連冠的拜仁慕尼黑實力超班，近3次對RB萊比錫獲得全勝，預料拜仁可以贏波捧盃，首選客勝。(周日凌晨2時30分開賽)

RB萊比錫未操弗

RB萊比錫近年不斷面對主力流失問題，成績亦走下坡，上季德甲勉強獲得第4取得歐聯席位。球隊今夏備戰工作並不理想，早前熱身賽主場出擊，竟以0:5大敗於利物浦腳下，防線錯漏百出，遇上攻力強勁的拜仁慕尼黑，情況並不樂觀。

拜仁雖然出售了射手羅拔利雲度夫斯基，但亦簽入利物浦前鋒沙迪奧文尼，這位塞內加爾國腳在美國之旅季前熱身賽有不俗發揮，包括對華盛頓聯隊貢獻1球及1次助攻，已迅速融入球隊，防線上亦簽入荷蘭中堅馬菲斯迪歷特，整體實力有增無減。

拜仁慕尼黑一向重視德超盃，過去6屆有5屆奪冠，相信今仗可以反客為主擊敗RB萊比錫。

直播表

周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 名古屋鯨魚

有線601、661台、香港開電視77台

周六3:30pm 澳足盃 喜鵲十字軍 Vs FC麥克阿瑟

Now 638

周六5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 岩手盛岡仙鶴

有線602、662台

周六6:00pm 日職 浦和紅鑽 Vs 川崎前鋒

有線605、665台

周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 鹿島鹿角

有線601、661台

周六7:00pm 德國盃 柏林域陀尼亞 Vs 波琴

有線602、662台

周六7:00pm 蘇超 利雲斯頓 Vs 格拉斯哥流浪

Now 639

周六8:00pm 俄超 法高爾佛羅內什 Vs 莫斯科戴拿模

有線604、664台

周六9:30pm 德國盃 艾華斯堡 Vs 利華古遜

有線602、662台

周六9:30pm 德國盃 雷根斯堡 Vs 科隆

有線605、665台

周六10:00pm 英冠 卡迪夫城 Vs 諾域治

有線601、661台

周六10:30pm 俄超 辛尼特 Vs 莫斯科火車頭

有線604、664台

周日凌晨零時 社區盾 利物浦 Vs 曼城

無綫翡翠台

周日凌晨零時 德國盃 卡爾斯耶拿 Vs 禾夫斯堡

有線602、662台、香港國際財經台

周日0:30am 英冠 米杜士堡 Vs 西布朗

有線601、有線661台

周日5:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 阿特蘭大聯

Now 638

周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs FC辛辛那提

Now 638

周日9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 洛杉磯銀河

Now 639