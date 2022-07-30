德超盃拜仁強勢出擊 睇文尼表演
2022年07月30日 12:01
東網電視更多新聞短片
足球博彩神器，每日重心提供盡在《彩報》：http://win.on.cc/football/
德超盃RB萊比錫主場迎戰拜仁慕尼黑，上屆德國盃盟主RB萊比錫近期熱身賽表現欠佳，球員仍未操起狀態。德甲10連冠的拜仁慕尼黑實力超班，近3次對RB萊比錫獲得全勝，預料拜仁可以贏波捧盃，首選客勝。(周日凌晨2時30分開賽)
RB萊比錫未操弗
RB萊比錫近年不斷面對主力流失問題，成績亦走下坡，上季德甲勉強獲得第4取得歐聯席位。球隊今夏備戰工作並不理想，早前熱身賽主場出擊，竟以0:5大敗於利物浦腳下，防線錯漏百出，遇上攻力強勁的拜仁慕尼黑，情況並不樂觀。
拜仁雖然出售了射手羅拔利雲度夫斯基，但亦簽入利物浦前鋒沙迪奧文尼，這位塞內加爾國腳在美國之旅季前熱身賽有不俗發揮，包括對華盛頓聯隊貢獻1球及1次助攻，已迅速融入球隊，防線上亦簽入荷蘭中堅馬菲斯迪歷特，整體實力有增無減。
拜仁慕尼黑一向重視德超盃，過去6屆有5屆奪冠，相信今仗可以反客為主擊敗RB萊比錫。
直播表
周六1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 名古屋鯨魚
有線601、661台、香港開電視77台
周六3:30pm 澳足盃 喜鵲十字軍 Vs FC麥克阿瑟
Now 638
周六5:00pm 日乙 FC橫濱 Vs 岩手盛岡仙鶴
有線602、662台
周六6:00pm 日職 浦和紅鑽 Vs 川崎前鋒
有線605、665台
周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 鹿島鹿角
有線601、661台
周六7:00pm 德國盃 柏林域陀尼亞 Vs 波琴
有線602、662台
周六7:00pm 蘇超 利雲斯頓 Vs 格拉斯哥流浪
Now 639
周六8:00pm 俄超 法高爾佛羅內什 Vs 莫斯科戴拿模
有線604、664台
周六9:30pm 德國盃 艾華斯堡 Vs 利華古遜
有線602、662台
周六9:30pm 德國盃 雷根斯堡 Vs 科隆
有線605、665台
周六10:00pm 英冠 卡迪夫城 Vs 諾域治
有線601、661台
周六10:30pm 俄超 辛尼特 Vs 莫斯科火車頭
有線604、664台
周日凌晨零時 社區盾 利物浦 Vs 曼城
無綫翡翠台
周日凌晨零時 德國盃 卡爾斯耶拿 Vs 禾夫斯堡
有線602、662台、香港國際財經台
周日0:30am 英冠 米杜士堡 Vs 西布朗
有線601、有線661台
周日5:00am 美職 芝加哥火燄 Vs 阿特蘭大聯
Now 638
周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs FC辛辛那提
Now 638
周日9:00am 美職 FC達拉斯 Vs 洛杉磯銀河
Now 639