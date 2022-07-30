850位學生運動員得獎！陳浩源：搏盡無悔定會發光

連續第17年舉辦「屈臣氏集團香港學生運動員獎」，作爲首個及唯一一個以全港中、小學及特殊學校學生為對象的運動獎項，透過「每校一獎」形式鼓勵學生運動員勇敢追夢。今年共有482名男同學及368名女同學獲獎，被邀為頒獎嘉賓之一的東京殘疾人奧運會輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源勉勵同學「搏盡無悔、突破界限」，必定可成為體壇的耀眼之星。

今年以「YOU ARE STAR」為主題，為得獎學生拍攝運動造型照，更首推個人化NFT STARCERT獎狀，希望鼓勵體壇上的學生運動員如星星般展露光芒。自2005年創立至今，此獎項已獲得全港約八成中小學及特殊學校踴躍參與，歷年來見證超過14,000名學生獲得此項殊榮，為全港最大型運動員嘉許計劃之一。

今年850位得獎學生，當中有男同學有482名，女同學有368名。最年幼的只有6歲現就讀中華基督教會望覺堂啟愛學校。他們來自不同項目，其中有303位為田徑運動員，其餘項目如游泳、籃球、足球、羽毛球、劍擊、舞蹈、體操、跳繩及武術等，也有出色的學生運動員，有些同學更已列入精英運動員隊伍，多位同學更曾代表香港出外參加國際賽事。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁及獎項榮譽顧問倪文玲擔任本年度的主禮嘉賓，曾是田徑及賽艇港隊代表的她表示：「過去三年充滿挑戰，對每一位學生運動員來説並不容易，我亦曾經身為一名運動員，十分明白大家面對的挑戰，例如大部分的學界比賽、本地及國際賽事皆因疫情而停辦，令他們失去比賽及練習的機會。有見及此，屈臣氏集團香港學生運動員獎從不間斷，繼續嘉許每一位由學校提名的同學，勉勵他們在疫情中堅持練習，積極裝備自己，以最佳的狀態迎接比賽重啟的一天。」

另一位頒獎嘉賓、2020東京殘疾人奧運會輪椅羽毛球銅牌得主陳浩源表示：「疫情令很多運動比賽停辦，對於學生面對這巨大的衝擊，我深明他們對未來未知的恐懼及不安，如同我當時因意外而令生活發生巨變的心情。但在逆境中，只要以『搏盡無悔』的心態克服障礙、突破界限，勇敢地堅持夢想，相信每一位學生都能夠在體壇上成爲閃耀的星星！」

本年度頒獎禮以「YOU ARE STAR」為主題，大會希望能為得獎學生送上一份特別的嘉許禮物，將其成就以專業攝影拍成造型照，突顯他們是體壇上的一顆明星。現場佈置更以此造型照片為背景的展示板，學生和家長皆十分踴躍拍照留念。「屈臣氏集團香港學生運動員獎」攝影展覽設置於紅磡置富都會7樓中庭，於7月30日（星期六）至7月31日（星期日），中午12時至晚上8時開放，展示香港學生運動員的運動英姿，歡迎市民到場參觀，以行動為他們作出支持及鼓勵。