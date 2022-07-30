香港隊　回顧港隊旅程　茹子楠：係好好嘅經歷

香港足球代表隊於日本完成「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）征途後，大軍已經返港，在酒店接受隔離期間，港隊成員之一的茹子楠亦趁機回顧過去兩個月，與港隊經歷的「亞洲盃」外圍賽及「東亞盃」之旅，直言與一班戰友齊上齊落的經歷彌足珍貴，希望與強隊交手的經歷對港隊未來有幫助。

今屆「東亞盃」賽事周三（27日）落下帷幕，其中備受主教練莊恩安達臣重用的「茹子」，3場比賽皆以正選出戰，與不少隊友一樣，他深感與日韓較量過後，見識到與強敵的實力差距：「係好好嘅經歷，冇乜機會對住韓職同日職球員，有啲外流過甚至踢過世界盃，人哋嘅速度同力量都喺我哋之上，係學習到好多嘢。」

最後一戰不敵中國，「茹子」承認賽後自己感到沮喪，更忍不住落下男兒淚，卻直言不想再用「遺憾」兩字來形容自己的心情：「其實我哋係踢得好好，對香港球迷，對我哋球員，呢場都係非常重要嘅一場波，我哋都盡晒力，冇話遺唔遺憾。但呢個就係足球嘅有趣之處，不論你攻得幾勁幾好，就算控球率係99%對1%，人哋係把握到1次機會，我哋就好多次機會都把握唔到。」「茹子」表示會收拾好心情，並期待下次交手，中國隊會派出最強陣應戰。

「茹子」現時已隨港隊大軍歸港並正接受隔離，沉澱過後，這位24歲港隊代表，亦有機會回顧過去兩個月與港隊南征北討的經歷。由泰國集訓、到馬來西亞友賽、再遠赴印度踢「亞盃外」，最後以日本「東亞盃」作結，「茹子」形容的這趟旅程非常豐富：「差唔多咩都經歷晒，成班兄弟齊上齊落，呢個感覺係好Amazing，係好好嘅經歷。」「茹子」特別提到在印度惡劣環境下，港隊上下依然表現得非常團結，最終亦成功爭取到決賽周資格：「場內場外大家都互相支持，無論係隊醫或教練團隊，都好錫住我哋，幫助我哋渡過最艱辛嘅十多日，呢個係真正嘅香港隊。」