施華德不敵加西亞　紅土場18連勝告終

網球「一姐」施華德周六（30日）在家鄉出戰波蘭公開賽8強，慘遭滑鐵盧，以總盤數1比2不敵法國球手加西亞，令施華德今季在紅土場的不敗身被破兼18連勝告終。

近況大勇的波蘭球手施華德，在周六以東道主球手身份於波蘭公開賽8強，面對世界排名第45位的法國好手加西亞前，未曾在今年的紅土賽場上錄得敗仗，兼取得18連勝。但施華德開局慢熱，在首局的第1及第2發球得分率，分別只有40及28.6%，並以1比6大比數先輸一局。雖然施華德在第2盤，以6比1追平盤數。惟雙方戰至決勝盤後，施華德被加西亞兩度打破發球局，最終波蘭「一姐」施華德在決勝盤以4比6落敗，以總局數1比2不敵加西亞8強出局，今年首度在泥地場上吞敗。

加西亞在今場取得勝利後，更意味着這位將於今年10月踏入29歲的球手，在其職業生涯中，首次擊敗現任「一姐」，她賽後回顧今場的表現，表示自己開局有理想發揮，及後表現有所下滑，以致一度被施華德追平盤數，但她在賽事中仍然保持正面：「我維持正面的心態，相信自己的策略，最終在決勝局的表現確實相當出色」