葵裘錦秋擊敗英華封王　教練陳翊麟感動落淚

全港中學校際三人籃球馬拉松周六（30日）圓滿結束，協恩中學以大熱姿態在女子甲乙聯組及丙組封后，男子組則有爆冷賽果，裘錦秋中學（葵涌）與力壓英華書院甲乙聯組冠軍。

今屆賽事由以往5人籃球改成3人籃球賽制，男子甲乙聯組早上已有爆冷賽果，聖若瑟書院8強5比2擊敗前屆（5人制）冠軍拔萃男書院。另邊廂英華書院以12比8 贏寶覺中學闖入決賽，與同樣速度十足的裘錦秋中學（葵涌）上演拉鋸戰，惟英華在最後2分30秒滿6次隊犯，造就對手多次上罰球線，最後3秒，葵裘錦秋仍然有3分領先優勢在手，今場命中兩球兩分、共得6分的姚卓曦不禁興奮地將球拋上高空，不過賽事未結束，逗得全場哄笑。最終英華錯失最後一擊，葵裘錦秋順利以16比13取勝，全隊包括教練陳翊麟興奮得衝出場內，振臂高呼。

陳翊麟（占士）賽後表現激動，抱著兒子合照時已經雙眼通紅，當愛兒受驚大哭之際，「占士」終於流下男兒淚。「真係忍唔住啦……我在結婚當晚答應過Miss（何淑婷老師），我一定會在她退休之前，為裘錦秋贏一次全港冠軍，今次終於做到了！」疫情期間，學生難免因頓失目標面影響狀態，「占士」直言對球員原本期望不高，大讚球員表現拚搏：「我之前常說，你們過了這場再說，但今場我拜託他們一定要贏。結果他們防守做得好好，真的很爭氣！」

女子組方面，匯基中學（大坑東）延續奇兵之旅，8強爆冷以14比7贏英華女學校，4強再以8比5反勝中華基督教青年會中學。決賽匯基迎來協恩中學，雖有梁煒嵐得3分，不過協恩中學表現穩定而且攻守兼備，最終在關海珮得9分下，匯基以6比19告負，由協恩贏得冠軍。

關海珮在自己最後一年學界，協助學校棒盃之外，亦憑出色表現獲得今屆賽事最有價值球員，她形容這個結果對自己「算是有交代」：「這樣的天氣就算坐著都覺得累，但終於有學界賽打，覺得好開心。其實有點可惜，來協恩3年，只能打一年學界賽，但我們總算一起贏了冠軍。」疫情下令大家更加「餓波」，「海珮」讚揚對手們展現爭勝決心：「今次感覺到大家想贏我們的決心變得更強，而且三打三亦見到一些強的球員挑戰我們。」